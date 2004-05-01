الياور و عزالدين سليم براي رياست دوره اي شوراي انتقالي انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الراي العام كويت، اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق با پايان يافتن رياست يك ماهه مسعود بارزاني رئيس حزب دمكرات كردستان عراق، تصميم گرفتند غازي الياور و عزالدين سليم را براي دو دوره يك ماهه باقي مانده تا 30 ژوئن انتخاب كنند.

رياست مسعود بارزاني امروز بر شوراي حكومت انتقالي پايان مي يابد.

اعضاي شوراي حكومت انتقالي طي روزهاي سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته در نشست هايي با احزاب و گروه هاي مذهبي و سياسي عراق در مورد تركيب حكومت آينده عراق به رايزني پرداختند.

در حالي كه رسانه هاي عرب از توافق آمريكا بر سر رياست عدنان پاچه چي بر حكومت انتقالي آينده كه قراراست پس از 30 ژوئن تشكيل شود، خبر مي دهند، اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق با رياست غازي الياور به جاي پاچه چي توافق كرده اند.

گمانه زني ها در مورد تركيب حكومت آينده عراق و شخصيت هايي كه قرار است پست هاي حساس را در اين حكومت بعهده بگيرند، همچنان از سوي محافل عرب ادامه دارد.

شوراي حكومت انتقالي عراق 25 عضو دارد كه يك هيات رئيسه 9 نفره رياست آن را به صورت دوره اي هر كدام يك ماه برعهده دارند، با نزديك شدن به 30 ژوئن (10 تير) زمان واگذاري قدرت به عراقي ها بحث و گمانه زني ها در مورد آينده اين شورا همچنان ادامه دارد.



کد مطلب 74710