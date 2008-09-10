گلستان به آزمایشگاه فنی مجهز ساختمان نیاز دارد

امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: راه اندازی این آزمایشگاه برای رفع برخی نیازهای فرآروی مهندسان و سرمایه گذاران در استان الزامی است.

وی اظهار داشت: برای این منظور شرکت تعاونی سازمان نظام مهندسی در این استان راه اندازی شد.

وی بر لزوم رعایت مسائل مربوط به بهینه ‌سازی مصرف انرژی در ساحتمان سازی تاکید و تصریح کرد: سرمایه گذاران و مهندسان در فرایند ساخت و ساز به این مهم توجه کنند.

به گفته مصباح، بر اساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، استفاده از پنجره‌های دو جداره برای بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان ضروری است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان بیان داشت: در صورت رعایت نشدن این مبحث و مقرارت مربوط، گواهینامه پایان کار برای متقاضیان صادر نمی شود.

وی بیان داشت: مسئولیت این امر متوجه مهندسان ناظر بوده و صدور گواهینامه پایان کار منوط به رعایت تمام مسائل شهرسازی و اجرای این ضابطه است.

طبق آمار استان گلستان سالانه به 40 هزار واحد مسکونی نیاز دارد.