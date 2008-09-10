اعتراض ایران به سازمان ملل درباره تهدیدات اخیر مقامات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک در این نامه که ساعتی پس از اظهارات رافی ایتان یکی از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه ربودن رئیس جمهور اسلامی ایران نیز یک گزینه است خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ارسال شد آمده است : " پیرو مکاتبات قبلی این نمایندگی در خصوص تهدیدات رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران مایلم به اطلاع برسانم که در غیاب هر گونه عکس العملی از سوی سازمان ملل، رژیم صهیونیستی به تهدیدات گستاخانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران و مقامات کشور ما ادامه می‌دهد و از این طریق در کمال بی کیفری به نقض بدیهی‌ترین اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد مبادرت می ورزد."

در ادامه نامه آمده است : " در همین خصوص و در آخرین مورد از اینگونه تهدیدهای غیر قانونی و شریرانه در طی هفته های اخیر، امروز(دیروز) وزیر امور بازنشستگان کابینه رژیم اسرائیل به بهانه هایی واهی تهدید علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران را تکرار و ادعا کرد این رژیم ربودن رئیس جمهور اسلامی ایران را یک گزینه و امکان قابل قبول می داند. اینگونه اظهارات یقینا یکبار دیگر ماهیت جنایتکارانه و تروریستی این رژیم را به نمایش می گذارد. این درحالی است که چند روز قبل نیز وزیر جنگ این رژیم در ادامه تهدیدات نخ‌نما اما گستاخانه خود این اظهارات که رژیم مزبور از همه گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد کرد را تکرار نمود. تهدیدات مزبور در خصوص استفاده از زور علیه یک کشور مستقل و یا تهدید به انجام جنایاتی مانند آدمربایی علیه مقامات یک عضو سازمان ملل یقینا یکی از بارزترین نمونه های نقض حقوق بین الملل بوده و نه تنها با مفاد منشور ملل متحد بلکه با بدیهی ترین ارزشها و اصول جهان متمدن نیز در تناقض آشکار است و لذا اقدام قاطع و صریح سازمان ملل خصوصا شورای امنیت را می‌طلبد."

نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد همچنین ضمن انتقاد از عدم اقدام شورای امنیت در خصوص تهدیدات قبلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و سایر کشورهای منطقه تاکید کرده است : " باعث تاسف است که عدم اقدام شورای امنیت در خصوص اظهارات تهدید آمیز قبلی این رژیم علیه ایران و سایر کشورهای منطقه سبب شده تا این رژیم ‌در استمرار این سیاستهای غیر قانونی و شریرانه خود تشجیع شود.

خراعی خاطرنشان کرد: همانگونه که در مکاتبات قبلی خود نیز به اطلاع رسانده‌ام جمهوری اسلامی ایران هیچگاه ملتهای دیگر را تهدید نکرده اما هیچگاه نیز در استفاده از حق ذاتی خود تحت ماده 51 منشور ملل متحد در دفاع از خویش در مقابله با هرگونه تجاوز و در اتخاذ اقدامات دفاعی مناسب در جهت حفاظت از خویش، مردم و مسئولانش هیچ تردیدی بخود راه نخواهد داد."