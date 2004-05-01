صورت ريز بخشي از هزينه هاي مراسم افتتاحيه فرودگاه امام (ره)

به گزارش خبرنگاراقتصادي خبرگزاري "مهر" فرودگاه بين المللي امام (ره) در 12 بهمن ماه سال 82 با حضور سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري طي مراسمي مورد بهره برداري قرار گرفت. بدنبال برگزاري اين مراسم ،برخي از خبرگزاري ها و پايگاههاي اينترنتي از صرف هزينه هاي گزاف و احتمال حساب سازي و وجود ارقام متفاوت درميزا ن هزينه هاي برگزاري مراسم افتتاحيه فرودگاه امام خبر دادند.

درحاليكه يك منبع خبري ازهزينه شدن نزديك به يك ميليارد تومان بودجه دولت براي اين مراسم افتتاحيه خبرداده است، منبع اقتصادي ديگري ازهزينه و پرداخت 1.7 ميليارد تومان براي افتتاحيه مزبورخبرمي دهد. دراين ميان آنچه پراهميت است ،اين كه اين ميزان بودجه صرف چه اموري شده است ؟ آيا درارقام ارائه خدمات بزرگ نمائي وبالا نمائي شده است ؟ آيا اگر ساير موسسات ، خدمات مشابهي ارائه مي دادند نيز، همين قيمتها را ارائه مي كردند ؟ چرا وزيرراه با اين ميزان هزينه موافقت كرده است ؟ چرا معاون اول رئيس جمهور با تخصيص اين ميزان بودجه موافقت خود را اعلام داشته است ؟ و بالاخره چرا شركت" ايفاچي كار" براي ارائه خمات مورد نظرانتخاب شده است؟

گزارش خبرنگار "مهر" از صورت مصوب ريزهزينه هاي مراسم افتتاحيه فرودگاه بين المللي امام(ره)حاكي است كه شركت" ايفاچي كار" براي اجاره دستگاه ترجمه همزمان8 ميليون و940 هزار تومان وحق الزحمه اجاره اين دستگاه يك ميليون و609 هزرا تومان (دركل10ميليون و549 هزارتومان) ، براي اجاره خودروها 38 ميليون و90 هزار تومان و براي حق الزحمه اجاره خودروها 6 ميليون و 856 هزار (در كل 44 ميليون و946 هزارتومان)،براي طرح لگوي فرود خوش با احتساب بيمه و ماليات يك ميليون و 666 هزار تومان و حق الزحمه شركت 299 هزار تومان ( دركل يك ميليون و966 هزار تومان) ، به منظور"سي، آي، پي" و"وي،آي ،پي"(تشريفات) 32 ميليون و 457 هزارتومان و براي حق الزحمه آن 5 ميليون و 842 هزار تومان(دركل 38 ميليون و299 هزارتومان) ، به منظور صدا و صوت سالن مراسم 10 ميليون تومان و براي حق الزحمه كار يك ميليون و800 هزار(در كل 11ميليون و800 هزارتومان) ، براي نورسالن عين هزينه هاي صدا وصوت ، مهيا نمودن لوح ياد بود مراسم دو ميليون تومان و حق الزحمه آن 360 هزارتومان(در كل دو ميليون و360 هزار تومان) ، موزيك سنتي مراسم 900 هزار تومان و حق الزحمه 162 هزار تومان (در كل يك ميليون و 621 هزار تومان) ، اجاره صندلي مراسم 20 ميليون تومان و حق الزحمه شركت سه ميليون و600 هزار تومان(دركل 23 ميليون و600 هزار تومان) ، مهيا نمودن تابلوي فلكسي فيس 11 ميليون تومان وحق الزحمه آن يك ميليون و 980 هزار تومان (در كل 12ميليون و980 هزار تومان) وهزينه آوردن اركسترسمفونيك مراسم 9 ميليون و100هزار تومان و براي حق الزحمه آن يك ميليون و 638هزار تومان(دركل 10 ميليون و8 73هزار تومان) با تصويب وزيرراه دريافت كرده است.

افزون براينها ، شركت خدماتي مورد اشاره براي مهيا نمودن گل ومسيرمراسم 32 ميليون و 300 هزارتومان و حق الزحمه تداركات آن 5 ميليون و814 هزار تومان (دركل 38 ميليون و114 هزارتومان) ، صورت حساب هتل 31 ميليون و647 هزار تومان وحق الزحمه شركت پنج ميليون و 696 هزارتومان (در كل 37ميليون و 344 هزار تومان) ، جهت مهيا نمودن پلاسما سالن مراسم 6 ميليون و 940 هزار تومان وحق الزحمه "ايفا جي كار" يك ميليون و249 هزار تومان (دركل8 ميليون و189 هزار تومان) ، براي دكوراسيون مراسم 68 ميليون و 200 هزار تومان و حق الزحمه آن 12 ميليون و 276 هزار تومان (در مجموع 80 ميليون و 476 هزار تومان) به وزارت را ه صورت وضعيت هزينه داده و مورد قبول واقع شده است.

ادامه گزارش"مهر" ازريزهزينه هاي افتتاحيه حكايت ازاين دارد كه شركت" ايفا چي كار" براي طراحي و ساخت تيزرهاي تبليغاتي 20 ميليون تومان وحق الزحمه آن سه ميليون و 600 هزار تومان(در كل 23 ميليون تومان و 600 هزار تومان) ، براي تهيه مولتي مديا فرودگاه 7ميليون تومان وحق الزحمه آن يك ميليون و 260 هزارتومان (در مجموع 8 ميليون و260 هزارتومان) ، براي مستند سازي مراسم چهار ميليون تومان وحق الزحمه آن 720 هزار تومان(در كل 4 ميليون و720 هرار تومان) دريافت كرده است.

درادامه فهرست هزينه ها وحق الزحمه هاي دريافتي شركت" ايفاچي كار" آمده است كه براي به منظورپوشش مطبوعاتي مراسم معادل40 ميليون تومان وحق الزحمه آن 720 هزار(در مجموع 47 هزارو200هزار تومان) ، پخش تيزر تبليغاتي 101 ميليون و 423 هزار تومان وحق الزحمه آن 18 ميليون و 256 هزارتومان (دركل119 ميليون و680 هزارتومان) براي صبحانه ونهار وشام نيروي حفاظتي و امنيتي 24 ميليون و912 هزارتومان ، هزينه ضيافت شام و تداركات 21 ميليون و205 هزار تومان وحق الزحمه آن 3ميليون 816 هزار تومان (در كل 25 ميليون تومان) ، هزينه نهار براي مهمانان 97 ميليون و 825 هزار تومان و حق الزحمه آن 17 ميليون و 608 هزار تومان (در كل 115ميليون و432 هزارتومان)هزينه شده است.

گزارش خبرنگار "مهر" ادامه مي دهد كه شركت مزبور براي تامين لباس و پتو و بادگير30 ميليون و 525 هزار تومان و حق الزحمه آن پنج ميليون و494 هزار تومان ( در كل 36 ميليون تومان) ، براي تامين نيروي انساني 85 ميليون تومان و حق الزحمه آن 15 ميليون و 309 هزار تومان( در كل بيش از 100 ميليون تومان)، به منظور كارشناسي فرود خوش دو ميليون و 600 هزار تومان و براي حق الزحمه آن 468 هزار تومان ( در كل سه ميليون و 68 هزار تومان) ، براي عكسبرداري صنعتي سه ميليون و 500 هزار تومان و حق الزحمه آن 630 هزار تومان( در كل چهار ميليون و 130 هزار تومان)، تهيه انتقال تصويرازعمليات فرود 11 ميليون و 500 هزار تومان و حق الزحمه آن دو ميليون و 70 هزار تومان( در كل 13 ميليون و 570 هزار تومان) ، براي فيلمبرداري همزمان و دي وي دي33 ميليون و 350 هزار تومان و حق الزحمه "ايفاچي كار" شش ميليون تومان( در كل 39 ميليون و530 هزار تومان) ، فيلم و كليپ مهمانان 21 ميليون تومان و حق الزحمه آن سه ميليون و 780 هزار تومان ( در كل 24 ميليون و 780 هزار تومان)، براي پلاكارد اطلاع رساني مراسم 9 ميليون و 940 هزار تومان و حق الزحمه آن يك ميليون و789 هزار تومان ( در كل 11 ميليون و729هزار تومان) اعلام هزينه كرده است .



[ كليه مبالغ هزينه و حق الزحمه اعلام شده از سوي "مهر" به منظورسهولت گرد شده است.]

در گزارش شركت" ايفا چي كار" به وزارت راه آمده است كه مبلغ 793 ميليون و 422 هزار و882 تومان به منظورهزينه ارائه خدمات به منظورافتتاح ومبلغ 142ميليون و816 هزارو118 تومان بابت حق الزحمه با يد پرداخت شود وكل مبلغ مورد نظرشركت خدمات رسان بيش از 936 ميليون و539 هزار تومان است كه دولت با 936 ميليون و330 هزارتومان آن يعني تقريبا با تمام مبلغ موافقت كرده است.

صورت هزينه حق الزحمه شركت" ايفا جي كار" و موافقت و تائيد بعدي آن از سوي وزيرراه و ترابري براي بسياري از فعالان امور خدماتي كه خدمات مورد اشاره را ارائه مي كنند، اعجاب انگيز وابهام آوراست.

يك منبع آگاه درمورد ميزان هزينه هاي صورت گرفته ازسوي شركت مورد اشاره وتائيدآن گفت : وزارت راه شركت" ايفا جي كار" را طريق ترك تشريفات مناقصه انتخاب كرده است ؛ اما خدمات اين شركت آن گونه خدماتي نيست كه شامل شرايط ترك تشريفات مناقصه شود .

وي افزود: قيمت خدمات و هزينه حق الزحمه اين شركت آنقدرهم قيمت رقابتي ومطلوب نيست كه شركت هاي ديگر نتوانند آن را انجام ندهند وترك تشريفات مناقصه دررابطه با اين خدمات وقيمتها معني و منطق اقتصادي ندارد.