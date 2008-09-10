قدیمی ترین کتابخانه عمومی خوزستـان با کمبود منابع مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرستان بهبهان یکی از قدیمی ترین کتابخانه های عمومی استان خوزستان است که در سال 1342 تاسیس گردید این کتابخانه ابتدا توسط افرادی علاقمند به کتاب در یک اتاق محقر در محل بلدیه سابق(شهرداری فعلی) با تعداد 110 جلد کتاب که توسط مردم جمع آوری شده بود با چند قفسه فلزی و یک میز مطالعه راه اندازی شد. پس از افتتاح با استقبال بی شائبه علاقمندان مواجهه و مردم اقدام به اهداء کتاب و کمکهای مالی جهت خرید کتب تازه نمودند.



با توجه به کوچک بودن محل و علاقمندی مردم با تشکیل هیئت امنایی متشکل از تعدادی از فرهنگیان با همیاری شهرداری وقت قطعه زمینی به مساحت 300 متر مربع در مجاورت باغ ملی (پارک شهر فعلی) در اختیار هیئت امناء قرار گرفت که از طریق افراد خیر و شهرداری ساخت آن که شامل یک مخزن و سالن مطالعه بود آغاز شد و بعد از اتمام در سال 1343 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

با توجه به توسعه شهری و گسترش جمعیت و کمبود فضا و نیز موقعیت کتابخانه با پیگیریهایی که به عمل آمد در سال 1379 با همیاری شورای شهر و شهرداری قریب به 450 مترمربع زمین در اطراف کتابخانه در اختیار قرارگرفت که از طرف بنیاد خیریه حاج محمد جعفر بهبهانیان اقدام به تجدید بنای ساختمان کتابخانه در زمینی به متراژ 750 متر مربع در دو طبقه با زیربنای 1500 متر مربع کرد. در طبقه همکف مخزن کتابخانه، بخش مرجع و سالن نمایشگاه و در طبقه اول سالنهای مطالعه مجزا خواهران و برادران، سالن نشریات، نمازخانه و کافی نت احداث و در سال 1383 مورد بهره برداری قرار گرفت.

در حال حاضر کتابخانه داراری 3500 عضو فعال بوده و روزانه بیش از 300 نفر به قسمتهای مختلف کتابخانه مراجعه می نمایند. بیش از 150 جلد کتاب در موضوعات مختلف روزانه به امانت داده می شود که بیشترین علاقمندی در موضوعات ادبیات، تاریخ، دین وآموزشی- علمی است.

با توجه به استقبال مراجعین علیرغم وجود بیش از15هزارعنوان کتاب در مخزن کتابخانه، کمبود کتاب و نشریات در موضوعات مختلف احساس می شود.

کتابخانه علامه طباطبایی دارای بخشهای مختلف مخزن، سالنهای مطالعه، سالن نمایشگاه، بخش نشریات، کافی نت، بخش مرجع و نمازخانه است. این کتابخانه در سال 1386 به صورت مکانیزه از طریق شبکه داخلی اقدام به خدمات دهی رایانه ای اعم از جستجوی کتاب، امانت، ثبت اعضا و بانک نشریات کرد.

در شهرستان بهبهان 6 باب کتابخانه زیر نظر اداره امور کتابخانه ها فعالیت دارد که 3 باب آن در مرکز شهر و 3 باب در بخش و روستای تابع می باشد. با توجه به توسعه شهرستان و نیز پراکندگی جمعیت، نیازمند احداث 3 باب کتابخانه در شهر و 5 باب در بخش و روستاهای تابع می باشد.

بخشی از اقداماتی که در طول سال به عنوان اوقات فراغت از طریق کتابخانه علامه طباطبایی جهت مراجعان و علاقمندان تا کنون به مورد اجرا قرار گرفته مختصرا به شرح ذیل است : 1. برگزاری نمایشگاه کتاب 2. برقراری شیفت شب در فصل تابستان 3. تشکیل اردوهای سیاحتی – فرهنگی – مذهبی جهت اعضاء فعال 4 . برگزاری جلسات مشاوره ای جهت اعضا خصوصاً داوطلبین ورود به دانشگاهها 5. تشکیل انجمن کتابخوان جوان بامشارکت اعضاء فعال 6. برگزاری اردوی مشهد مقدس جهت اعضاء فعال 7. فراخوان مقاله نویسی درسطح شهرستان 8. برگزاری مسابقات فرهنگی و اهداء جوائز به علاقمندان 9. ایجاد کافی نت در کنار سالن های مطالعه 10. برقراری نماز جماعت جهت اعضا.