نشست ویژه شورای امنیت درباره ممنوعیت صادرات سلاح به گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روسیه در این پیش نویس خواستار ممنوعیت صادرات سلاح به گرجستان شده است.

در همین رابطه "ویتالی چورکین" نماینده روسیه در سازمان ملل گفت : این به نفع همه است که ممنوعیت صادرات سلاح به گرجستان وجود داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به مخالفتهای آمریکا در این باره گفت : مخالفت قوی از سوی برخی اعضای شورای امنیت از جمله آمریکا با اعمال این ممنوعیتها قابل پیش بینی است . اما ما کاملا مطمئنیم که وجود چنین پیش نویسی کاملا ضروری است.

چورکین با اشاره به این مطلب که هزینه نظامی گرجستان در شش سال گذشته از 18 میلیون به 900 میلیون دلار رسیده گفت : گرجستان در سالهای گذشته روند تجهیز نظامی خود را به شدت سرعت بخشیده است.

بر اساس این گزارش، روسیه آمریکا را متهم به تجهیز گرجستان می کند ، واشنگتن با رد این اتهام اعلام می کند که کمکهای این کشور به گرجستان صرفا کمکهای انسان دوستانه است اما با این وجود ناوگان آمریکا در سواحل گرجستان و در نزدیکی آبهای روسیه حضور دارند.