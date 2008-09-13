اقدامی در زمینه امحاء زباله های عفونی انجام نشده است

دکتر سیدعلی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها پس از ماهها تاخیر در کمیسوین زیر بنایی دولت به تصویب رسید و عملا موانع جهت اقدام در زمینه امحاء صحیح زباله های بیمارستانی برطرف شد.

وی تصریح کرد: در شرایط حاضر که آئین نامه مذکور جهت اجرا به دستگاههای مسئول ابلاغ شده است انتظار می رود که حرکتی اساسی در ارتباط با زباله های عفونی که یکی از موارد حساس در ارتباط با سلامت جامعه به شمار می آید ، مشاهده شود.

مسئول پیگیری پرونده زباله های بیمارستانی در کمیسیون اصل نود مجلس هفتم خاطر نشان کرد: به نظر می رسد هیچ اقدامی پس از آخرین اقدامات در مجلس هفتم و تصویب آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها ، در ارتباط با پیگیری اقدامات دستگاهها در امحاء زباله های عفونی انجام نشده باشد.

ریاض اظهار داشت: ضوابط و مجازات های تعریف شده در آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به گونه ای بدون ایراد است و اگر به درستی اجرا شود دیگر نگرانی در خصوص امحاء زباله های عفونی وجود نخواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد : وزارت بهداشت و محیط زیست به عنوان متولیان اصلی در امر امحاء صحیح زباله های عفونی باید وارد عمل شوند و از سوی دیگر انتظار می رود کمیسیون اصل نود مجلس هشتم نتیجه اقدامات در ارتباط با این امر را از دستگاههای مسئول بخواهد .