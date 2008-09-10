مراجعات به مراکز معاینه فنی خودروها افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس وحید نوروزی اظهارداشت: بخش اصلی مراجعان را خودورهای سرویس مدارس تشکیل می دهد که خوشبختانه با الزامی شدن معاینه فنی برای این خودورها از به کارگیری خودورهای معیوب برای خدمات رسانی به دانش آموزان جلوگیری می شود.

وی افزود: همچنین با سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی قراردادی منعقد شده که تمام تاکسی هایی که پلاک تاکسی دارند بتوانند با پرداخت یک هزار تومان مورد معاینه فنی قرار بگیرند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودورهای تهران خاطر نشان کرد: برای آن که شهروندان زمان زیادی را در مراکز معاینه فنی خودورها معطل نشوند می توانند با شماره تلفن 88100401 تماس حاصل کرده و برای مراجعه به مراکز نزدیک به محل کار یا سکونت خود وقت قبلی بگیرند و بتوانند در کمتر از 15 دقیقه خودوری خود را مورد معاینه فنی قرار دهند.