پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده در مجلس

محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: طرح مربوط به پیشنهاد اصلاح این قانون دیروز تکمیل شد و قرار است امروز آخرین بررسی ها توسط اداره قوانین مجلس به عمل آید.

وی با اشاره به نقایص موجود در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری گفت: متاسفانه در این قانون هر فردی که سواد خواندن و نوشتن دارد می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند که این امر موجب افزایش آمار ثبت‌نام‌کنندگان می شود.

نماینده تبریز با بیان اینکه در بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان مشخص می‌شود که تعداد زیادی از این افراد فاقد صلاحیت هستند، افزود: رد شدن صلاحیت این افراد تبعات زیاد سیاسی دارد و به نوعی موضوع ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری در نزد بدخواهان نظام را به موضوعی تمسخرآمیزتبدیل می کند.

وی اصلاحات مورد نظر این پیشنهاد را یادآور شد و گفت: می‌توان با تعیین شرایط ثبت نام کنندگان و تعریف رجل سیاسی که از شرایط کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری است، وضع نامناسب موجود را سامان داد.

وقت کافی برای اصلاح قانون انتخابات وجود دارد

میرتاج‌الدینی با اشاره به اظهارات معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور و سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه انتخابات دهم ریاست جمهوری باید در چارچوب قانون فعلی اجرا شود و زمان کافی برای اصلاح این قانون وجود ندارد، گفت: مطمئناً با توجه به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری،‌ وقت کافی برای اصلاح این قانون وجود دارد.

تاج الدینی توضیح داد: طبق مفاد اصلاحیه این قانون، تنها افرادی می توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند که در کارنامه فعالیتی خود سابقه قابل توجه سیاسی نظیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، تصدی پست یک ‌وزارتخانه یا ‌معاونت وزارتخانه، ‌استانداری یا ریاست سازمانهای کشوری را داشته یا سابقه علمی مانند استادی مراکز دانشگاهی یا حوزوی را دارا باشند.

وی اظهار امیدواری کرد: نمایندگان مجلس با رای قاطع به این طرح زمینه ساز ایجاد تحول اساسی در قانون انتخابات ریاست جمهوری شوند.