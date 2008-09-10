  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۴۰

فیلم‌های "کیهان ما" جشنواره سینما حقیقت اعلام شد

فیلم‌های "کیهان ما" جشنواره سینما حقیقت اعلام شد

اسامی 13 فیلم مستند خارجی راهیافته به بخش رسمی "کیهان ما" دومین جشنواره بین‌المللی مستند سینما حقیقت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره سینما حقیقت اعلام کرد در بخش "کیـهان مــا Our Universe" فیلم‌های مستند روزِ جهان با گرایش طبیعت، جهان و علم به نمایش درمی‌آید.

فیلم‌ها عبارتند از "هیچکس جزیره نیست" (سونیا لیندن / فنلاند)، "گوشواره‌های آسمان" (ناتالی ونسان / فرانسه)، "تشنگی دریای سنگی" (ولادیمیر پروویچ / مونته‌نگرو)، "ندارما" (آناستازیا لاپسویی و مارکو ایلمونن / فنلاند)، "آغاز زندگی" (ماریانا اوکوا / مکزیک)، "قاره آخر" (جان لمیر / کانادا)، "عشق مکانیکی" (فی‌ آمبو / دانمارک)، "مرد دریاچه" (آرون نار / شیلی)، "خطوط هوایی سمی: به پرواز خوش‌‌ آمدید" (کریستن لورن / آمریکا)، "قصه شنونده" (آرغیا باسو / هند)، "انفجار توپ" (ماری وامیر / فرانسه) و "20 ثانیه لذت" (ینس هافمن / آلمان).

در بخش کیهان ما جشنواره سینما حقیقت سه فیلم ایرانی با گرایش علم و طبیعت نیز به نمایش درمی‌آید که اسامی این فیلم‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

دومین جشنواره  بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت 23 تا 28 مهرماه در سینماهای فلسطین و قیام شهر تهران برگزار می‌شود.

