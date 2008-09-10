به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره سینما حقیقت اعلام کرد در بخش "کیـهان مــا Our Universe" فیلمهای مستند روزِ جهان با گرایش طبیعت، جهان و علم به نمایش درمیآید.
فیلمها عبارتند از "هیچکس جزیره نیست" (سونیا لیندن / فنلاند)، "گوشوارههای آسمان" (ناتالی ونسان / فرانسه)، "تشنگی دریای سنگی" (ولادیمیر پروویچ / مونتهنگرو)، "ندارما" (آناستازیا لاپسویی و مارکو ایلمونن / فنلاند)، "آغاز زندگی" (ماریانا اوکوا / مکزیک)، "قاره آخر" (جان لمیر / کانادا)، "عشق مکانیکی" (فی آمبو / دانمارک)، "مرد دریاچه" (آرون نار / شیلی)، "خطوط هوایی سمی: به پرواز خوش آمدید" (کریستن لورن / آمریکا)، "قصه شنونده" (آرغیا باسو / هند)، "انفجار توپ" (ماری وامیر / فرانسه) و "20 ثانیه لذت" (ینس هافمن / آلمان).
در بخش کیهان ما جشنواره سینما حقیقت سه فیلم ایرانی با گرایش علم و طبیعت نیز به نمایش درمیآید که اسامی این فیلمها متعاقباً اعلام خواهد شد.
دومین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت 23 تا 28 مهرماه در سینماهای فلسطین و قیام شهر تهران برگزار میشود.
