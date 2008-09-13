درجه بندی 95 درصد مدارس غیردولتی تهران

مهدی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این درجه بندی بر اساس امکانات همچون فضا و تجهیزات، فعالیت های آموزشی و برنامه های اداری و مالی مدارس خواهد بود.

وی با بیان اینکه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران بعد از درجه بندی مدارس غیردولتی در کمیته تخصصی آن را به مناطق آموزش و پرورش اعلام کرده است ، اظهار داشت: مدارس درجه بندی شده از رتبه و جایگاه خود اطلاع دارند و در صورت تمایل می توانند آن را در تابلو اعلانات خود نصب کنند.

مدیر مشارکت های مردمی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: والدین دانش آموز می توانند از طریق مدیر و یا معاونان در جریان رتبه ای که مدرسه غیردولتی فرزندشان کسب کرده در جریان قرار گیرند و مسئولان مدرسه نیز موظف اند با ارائه اسناد قانونی پاسخگوی آنها باشند.

جلالی با اعلام اینکه 5 درصد مدارس شهر تهران نیز در سال تحصیلی آینده درجه بندی می شوند، گفت: بعد از درجه بندی کامل مدارس غیردولتی نتایج آن را در سایت رسمی آموزش و پرورش شهر تهران قرار می دهیم.