همکاری بیش از پیش مجلس و دولت در امر حفاظت از محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور هیئت رئیسه و اعضای فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار و تنی چند از مدیران سازمان محیط زیست برگزار شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تنگناها و مشکلات این عرصه و همچنین معضلات زیست محیطی حوزه های انتخابیه خود پرداختند.

درابتدای این نشست محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست با ارائه گزارشی از تعداد اعضا و انگیزه نمایندگان، مهتمرین اهداف تشکیل فراکسیون را بررسی وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی کشور بر اساس شاخص های ملی وسند چشم انداز برنامه های پنج ساله قوانین، پیشنهاد طرح ها و راهکارهای لازم جهت اصلاح قوانین و رفع خلاء های قانونی موجود و حرکت در مسیر دستیابی به توسعه پایدار و ارائه پیشنهادات و اصلاحیه های لازم، تعامل و ارتباط با سازمان ها، تشکل ها و افراد متخصص حقیقی و حقوقی ومجامع بین المللی در جهت پیشبرد اهداف و برنامه ها دانست.

در ادامه این نشست اعضای فراکسیون با تشریح وضعیت منابع زیست محیطی حوزه های انتخابیه خود به ارائه راهکارهای اجرایی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست کشور پرداختند.

فاطمه واعظ جوادی رئیس سازمان محیط زیست کشور نیز تشکیل فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار با حضور متجاوز از یکصد نفر از نمایندگان مجلس را نشانه اهمیت محیط زیست و نگاه توام با علاقه مندی و نگرانی نمایندگان نسبت به یکی از اصولی ترین موضوعات کشور دانست و بر همکاری مجدانه سازمان با مجلس تاکید کرد.

رئیس سازمان محیط زیست کشورگفت: این فراکسیون نسبت به فراکسیون های قبلی از پشتوانه و پیگیری های امیدوار کننده تری برخوردار است و این دلگرمی همکاران من در سازمان را دوچندان خواهد کرد.

جوادی با اشاره به نگاه رئیس جمهور بر رفع تنگناهای توسعه کشورمتذکر شد این سازمان دراین راستا از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و به گونه برخورد کرده ایم که در ضمن حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور طرح ها و پروژه های ملی نیز با مشکل و وقفه مواجه نشود.

وی همچنین از تشکیل کارگروه های ویژه با حضور معاونان سازمان جهت بررسی مشکلات سازمان محیط زیست استقبال کرد و گفت: طی روزهای آینده هر یک از معاونان سازمان با فراکسیون به صورت تخصصی نشست هایی خواهند داشت تا مشکلات این حوزه به صورت کامل شناسایی و راه حل آن بررسی شود.