دو قلعه تاریخی شهرستان سراب در فهرست آثار ملی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی افزود: این آثار در اجرای ماده یک از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سایر مواد و نظام‌نامه اجرایی آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که قدمت آنها مربوط به هزاره اول قبل از میلاد و قرون میانه اسلامی می‌رسد.

وی اضافه کرد: این قلعه‌های تاریخی شامل "قلعه رازلیق" به موقعیت جغرافیایی شهرستان سراب ـ دهستان "رازلیق" و در پنج کیلومتری شمال این روستا و به شماره 22542 و " قلعه نشتبان" به موقعیت جغرافیایی شهرستان سراب ـ دهستان صایین و در 500 متری ضلع جنوبی این روستا و به شماره 22742 است.

محمدی تصریح کرد: این قلعه‌ها از تاریخ ثبت، ضمن رعایت حقوق مالکانه، تحت نظارت، مراقبت و حمایت این سازمان بوده و هرگونه اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر شود، ممنوع بوده و مرمت و بازسازی اثر تنها با تایید و نظارت این سازمان ممکن است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی اظهار داشت: تخلف از این موارد برابر مواد 558 لغایت 569 از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی "تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده" جرم محسوب شده و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد.

تاکنون بیش از یک هزار و 100 اثر از آثار تاریخی و فرهنگی استان آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی ثبت شده است که پنج اثر از این مجموعه در قالب مجموعه کلیساهای تاریخی ارامنه ایران در فهرست آثار جهانی ثبت شده است و امید می‌رود که بازار تبریز نیز در سال 2010 به این فهرست اضافه شود.