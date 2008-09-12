حبیب‌الله کاسه‌ساز به خبرنگار مهر گفت: با توجه به قرار داشتن در ماه رمضان و نمایش مجموعه‌های مناسبتی در شبکه‌های مختلف تلویزیون، همه فیلم‌های روی پرده در یک شرایط مشابه قرار دارند. اما مخاطبین از دیدن "ریسمان باز" راضی هستند. این فیلم با توجه به بار فرهنگی گیشه خود را حفظ کرده و در 20 روز نمایش 29 میلیون فروخته است.

وی در ادامه افزود: بعد از ماه مبارک رمضان اکران "ریسمان باز" در شهرستان‌ها آغاز خواهد شد. ما قصد داشتیم این موضوع را همزمان با اکران تهران پیگیری کنیم. اما شرایط در ماه رمضان در شهرستان‌ها نیز به همین شکل است و بهتر دیدیم فیلم بعد از ماه رمضان در سایر نقاط ایران روی پرده برود.

"ریسمان باز" که از 30 مردادماه در گروه سینمایی عصر جدید اکران شده، داستان دو دوست است که 24 ساعت مهلت دارند یک گاو را از پائین شهر به شمال شهر برسانند. فیلمنامه فیلم را کارخانی و بابک پناهی نوشته‌اند و پژمان بازغی، بابک حمیدیان، نرگس محمدی و کرامت رودساز در آن بازی کرده‌اند.

سایر عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: محمود خرسند، صداگذار: علیرضا علویان، تدوینگر: شهرزاد پویا، طراح صحنه و لباس: بابک پناهی، طراح گریم: کورش علیزاده، موسیقی: ستار اورکی، عکاس: حمیدرضا کشانی، برنامه‌ریز: مجتبی خادم‌زاده و سرمایه‌گذاران: مهدی و محسن کاسه‌ساز.