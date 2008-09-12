اصولگرایان "تفکر اصولگرایی" را جایگزین "کمیته ائتلافی" کنند

محمد عظیمی سخنگوی جامعه اسلامی نمایندگان ادوار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت تشکل سیاسی متبوعش معتقد است گروهها، احزاب و شخصیتهای اصولگرا باید در انتخابات ریاست جمهوری دهم نامزدهای مورد نظرشان را تعیین و معرفی کنند و اینگونه نباشد که ابتدا حول محور نامزدها جمع شوند.

وی با بیان اینکه احزاب و گروههای سیاسی نباید در انتخابات آتی حالت انفعالی داشته باشند افزود: گروههای سیاسی باید نامزدهایی را که از توانمندی، صلاحیت و سابقه روشنی برخوردارند و همچنین اصلح و مقبول هستند را به مردم معرفی کنند.

عظیمی در ادامه تشکیل "کمیته ائتلافی" از سوی برخی اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری دهم را مثبت خواند اما گفت: با شیوه ای که در جلسه جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مصوب شد این کمیته دیگر نمی تواند جایگاهی داشته باشد زیرا بحث ما این است که همه شخصیتهای حقیقی و حقوقی موظف به معرفی نامزد هستند و کار به این شکل نیست که فقط یک کمیته وظیفه به اجماع رساندن اصولگرایان را بر عهده داشته باشد و به دنبال تعیین مصداق برود.

سخنگوی جامعه اسلامی نمایندگان ادوار همچنین توضیح داد: در این فرآیند دموکراتیک همه داخل شده و کار مرحله به مرحله پیش می رود به گونه ای که تمامی گروهها نظرات خود را عنوان کرده و در مراحل بعدی نامزدهای انتخابات با ضوابط و معیارهای اصولگرایی مورد سنجش قرار می گیرند و سپس رای گیری می شود.

وی خاطرنشان کرد: در شیوه جامعه اسلامی نمایندگان ادوار کاندیدا محوری مطرح نیست و باید تفکر اصولگرایی محور عمل قرار بگیرد.