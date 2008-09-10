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۲۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۵۳

مدیر گروه اندیشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تعیین شد

مدیر گروه اندیشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تعیین شد

محمود مهام طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به سمت مدیر گروه اندیشه جوان پژوهشکده نظامهای اسلامی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درقسمتی از این حکم آمده است: با عنایت به مراتب سوابق علمی و تجربیات جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس پژوهشکده نظامهای اسلامی به موجب این حکم به عنوان مدیر گروه اندیشه جوان منصوب می شوید. امید وارم در سایه الطاف ایزد منان و در ظل توجهات حضرت صاحب الزمان(عج) و با تدبیر و تلاش توام با اخلاص جناب عالی و دیگرهمکاران، این گروه بتواند جایگاه شایسته ای را در ایفای وظایف خطیر پژوهشگاه احراز نماید.

وی پیش از این دبیر گروه مطالعات انقلاب اسلامی و مدیر هماهنگی پژوهشها در اداره کل مطالعات رسانه و ارتباطات مرکز تحقیقات صداوسیما بوده است و هم اکنون دانشجوی دکترای رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی است.

کد مطلب 747436

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