دانشگاه هاروارد به شیوه وقف نامه های اسلامی اداره می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، گردهمایی بزرگ ائمه جمعه و جماعات و علما و فضلای استان تهران در حسینیه الزهرا(س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به همت سازمان اوقاف و امور خیریه استان تهران با موضوع اهمیت وقف از دیدگاه اسلام و با هدف بهره برداری بهنیه از موقوفات برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام مصلحی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن بیان اهمیت وقف اظهار داشت: در بحث وقف با 2 موضوع روبه رو هستیم اول مساله احیا وقف و مساله دیگر احیا موقوفات که اینها 2 بحث و مقوله جدا هستند که هر کدام راهکارهای خودش را دارد.

وی گفت: در 2 مقطع تاریخی وقف در ایران از بین رفت یکی در زمان نادرشاه و دیگری در زمان رضا خان که این دو نفر با تکه تکه کردن موقوفات و خلع ید علما ضربات سختی بر پیکر وقف و موقوفات وارد ساختند.

وی ضمن بیان برپایی کنگره ای در اصفهان با عنوان وقف و تمدن اسلامی از استقبال گسترده کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غربی از این کنگره خبر داد.

وی ادامه داد: شیوه اداره مراکز علما توسط موقوفات را غربیها از ما اقتباس کره و در کشورهای خود اجرا می کند. بزرگترین دانشگاه آمریکا، هاروارد است که توسط موقوفات اداره می شود که شیوه اداره آن دقیقا از وقف نامه های ما گرفته شده است.

سرپرست سازمان اوقاف افزود: بسیاری از دانشگاه های بزرگ اروپایی توسط وقف اداره می شود . بیل گیتس بزرگترین سرمایه دار آمریکا نزدیک یک سال قبل تمام اموالش را وقف مایکروسافت کرد. ببینند اگر آنها در این زمینه پیشرفت می کنند علتش چیست؟ در آمریکا قانونی وجود دارد که اگر فرد سرمایه دار اموالش را برای ورثه بگذارد آنقدر مالیات از او می گیرند که چیزی برای ورثه نمی ماند ولی اگر آنرا وقف کرد، از او مالیات گرفته نمی شود و بنام او برای همیشه می ماند. جایزه نوبل هم یک موقوفه است.

وی تاکید کرد: ما از سال 85 براساس نظر مقام معظم رهبری سعی کردیم موقوفات را سر و سامان دهیم که اولین جا تهران بود. در بررسی که انجام دادیم در بازار تهران ازحدود 5000 مغازه 2200 مغازه وقف حوزه های علمیه است و این منهای مغازه هایی است که وقف سایر امور است.

مصلحی خطاب به روحانیون گفت: روحانیت فریاد وقف را بلند نکرده و برای احیای موقوفات باید روحانیت فریادش را بلند کند و باید فضایی که رضا خان برای فرار مردم از وقف ایجاد کرده، برچیده شود.

وی با اشاره به موقوفه رشید الدین فضل الله مشهور به نام ربع رشیدی به عنوان یک شهرک بزرگ دانشگاهی در اطراف تبریز گفت: همه علوم در این شهرک تدریس می شده است و جالب این که در یک کنکاش انجام گرفته این موقوفه در 14 استان فعلی ما و همچنین 5 کشور خارجی موقوفات دارد.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه خطاب به امامان جمعه و جماعات گفت: به عنوان یک برادر کوچکتر اعلام می کنم برای اینکه بتوانیم موقوفات را احیاکنیم به کمک و تلاش جدی تک تک شما نیازمندیم.