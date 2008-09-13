مدارس هئیت امنایی از اختیارات بیشتری بهره مند می شوند

دکتر مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش به اصلاح آیین نامه گسترش مشارکت های مردمی پرداخته اند، افزود: مصوبه ای در خصوص این مدارس در سال 1383 وجود دارد که باید اصلاحاتی را در آن انجام دهیم که طی آن اختیارات اعضای هئیت امنا در این مدارس بیشتر شود.

وی ادامه داد: تحقیقات و مشاهدات نشان می دهد که در 3 سال گذشته این نوع مدارس موفق عمل کرده اند که به دنبال آن آموزش و پرورش با اصلاح این آیین نامه و تفویض اختیار بیشتر به هئیت امنا ، درصدد گسترش این روش مدیریت مدارس و ارتقای کیفیت آنان است.

دبیرکل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: چند بند دیگر از این آیین نامه باقی مانده است که در دو جلسه آینده بررسی و در نهایت تصویب می شود.