ساخت 13 جایگاه سوخت CNG در خراسان جنوبی احداث می شود

حسن افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به اینکه دو جایگاه سوخت گاز طبیعی این استان تا پایان امسال به بهره برداری می رسد، افزود: از این 13 جایگاه در بیرجند چهار جایگاه، قاین دو جایگاه، فردوس، اسلامیه، خضری، سرایان و بشرویه هر کدام یک جایگاه احداث می ‌شود.

به گفته وی، در هر شهری خراسان جنوبی که به گاز طبیعی متصل شود همزمان یک جایگاه نیز در آن افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جایگاه‌ های دو منظوره عرضه بنزین و گاز هم در استان ایجاد می ‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد خودروهای گاز سوز استان حدود یک هزار خودرو است که این تعداد جایگاه پاسخگوی تمام خودروها خواهد بود.

وی در خصوص تأمین گاز شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی اظهار داشت: در حال حاضر شهرک صنعتی قاین از نعمت گاز طبیعی برخوردار است و گازرسانی به شهرک بیرجند 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در شهرستان فردوس نیز همزمان تزریق گاز به شهر و شهرک صنعتی انجام می ‌شود.

افتخاری از رشد 50 درصدی اعتبارات عمرانی امسال شرگت گاز خراسان جنوبی خبر داد و خاطرنشان کرد: اعتبارات مصوب سال 87 شرکت گاز استان بیشترین میزان سرانه عمرانی در بین استانهای کشور را دارد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی مدت زمان اجرای کامل شبکه گازرسانی شهری بیرجند را دو سال اعلام و تصریح کرد: برای مشترکان گاز در بیرجند تاکنون 40 خانوار پیش بینی شده که نیاز به نصب 20 هزار علمک است.

به گفته وی، نصب 10 هزار علمک گاز در بیرجند طی سال جاری آغاز شده است.