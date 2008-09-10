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۲۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۳۶

"راز نقاش" هفته دفاع مقدس فاش می‌شود

"راز نقاش" هفته دفاع مقدس فاش می‌شود

برنامه تلویزیونی "راز نقاش" با هدف آشنا کردن نسل امروز با دفاع مقدس در گروه کودک و نوجوان شبکه دو تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده، کارگردان، طراح صحنه و تدوینگر "راز نقاش" رضا فرهمند است و برنامه با هدف آشنایی نوجوانان با شخصیت و سیره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ساخته شده است.

"راز نقاش" با یک سئوال شروع و از نوجوانی خواسته می‌شود خصوصیات لازم برای قهرمانی را معرفی کند. همزمان نقاشی 13 شهید ترسیم می‌شود. محمد عبداللهی مجری طرح و تهیه‌کننده این برنامه پیشتر "وقت خوب دیدار"، "به رنگ عشق" و "مسافر" را در شبکه خراسان تهیه کرده است.

رضا توکل مدیر تولید برنامه "راز نقاش" است که در گروه کودک و نوجوان تهیه شده و هفته دفاع مقدس از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 747468

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