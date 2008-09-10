قطع برق صنایع چرخه های تولید را متوقف می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ظهر امروز تعدادی از کارآفرینان خراسان در نشستی به میزبانی انجمن مدیران صنایع خراسان با مسئولان شرکت برق مشهد نسبت به احتمال قطع برق هشدار دادند و اعلام کردند قطع برق واحدهای تولیدی حتی برای چند ثانیه خسارات قابل توجهی به صنایع مختلف می زند.

در این نشست، حسین قنبری، مدیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان با اشاره به مشکلات تولید، گفت: در حال حاضر هشت دهم درصد مشترکین این شرکت را صنایع تشکیل می دهند که این تعداد 27 درصد درآمد شرکت برق را تامین می کند.

وی ادامه داد: سال گذشته قطع گاز صنایع مشکلات متعددی برای واحدها ایجاد کرد که آثار آن تا امروز استمرار یافته است.

وی با بیان اینکه قطع برق چرخهای تولیدی را متوقف می کند، اضافه کرد: برای صرفه جویی در مصرف انرژی راههای گوناگون دیگری در سایر حوزه های مصرف به جز صنایع وجود دارد که می توان با استفاده از آنها مصرف را بهینه کرد.

وی ادامه داد: صنایع مختلف برای تولید، نیاز به انرژی به ویژه برق دارند از اینرو نباید در زمینه تامین انرژی وقفه ای ایجاد شود.

وی با اشاره به نامه های متعدد برخی از واحدهای صنعتی و ابراز نگرانی مدیران این واحدها از قطع برق تصریح کرد: با توجه به سرمایه گذاریهای سنگین انجام شده، انتظار می رود دستگاه های مسئول نسبت به ظرفیت سازی لازم در زمینه تامین انرژی اقدامات لازم را انجام دهند.

قنبری با اشاره به بخشنامه مشترک اخیر وزرای نیرو و صنایع و معادن گفت: در این بخشنامه نیز بر جلوگیری از قطع برق صنایع حساس تاکید شده است اما به نظر ما همه واحدهای صنایع حساس هستند.

وی افزود: در حال حاضر دست اندرکاران تولید با چالشهای متعددی مواجه هستند و قطع برق مطمئنا این مشکلات را مضاعف نموده و تنها صورت مسئله را پاک می کند.

در این نشست همچنین مدیر یکی از واحدهای تولیدی گفت: برای صنایع، قطع برق چه یک ثانیه و چند ثانیه فرقی نمی کند، چراکه این مسئله در هر حالت خسارات قابل توجهی برای کارخانه ها دارد.

مهندس صدیق افزود: قطع برق به تجهیزات و ماشین آلات واحدهای صنعتی صدمه می زند و در مواردی باعث از کارافتادن ماشین آلات می شود که تعمیر و بازسازی آن هزینه سنگینی را به واحدها تحمیل می کند.

وی افزود: به واحدها اعلام شده است که از ژنراتور برای تامین انرژی استفاده نمایند این در حالی است که ما در زمینه تامین سوخت ژنراتور با مشکل مواجه هستیم و سهمیه سوخت نیز پاسخگو نیست.

در ادامه، حکاک، مدیر فروش و توزیع نیروی شرکت برق مشهد با بیان اینکه تامین انرژی مورد نیاز صنایع از اولویتهای این شرکت است براعمال مدیریت مصرف انرژی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه با پیش بینی هایی که در سال های گذشته انجام شده است در استان با مشکل خاصی مواجه نبوده ایم.

وی با بیان این که خاموشی برای صنعت برق عذاب آور و چالش برانگیز است افزود: خوشبختانه تا امروز صنعت همکاری گسترده ای در این خصوص داشته است.

وی با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای صرفه جویی در مصرف برق اظهار داشت: در شرایط موجود که با کاهش تولید برق نیروگاه های آبی مواجه هستیم چاره ای جز مدیریت مصرف انرژی نداریم ولی با این حال برای تامین انرژی مورد نیاز صنایع و توسعه صنعت با مشکل خاصی مواجه نیستیم.

وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی افزود: رفع مشکلات این واحدها بر عهده شرکت شهرک های صنعتی است.

وی گفت: در حال حاضر هشت دهم درصد مشترکین این شرکت را صنایع تشکیل می دهند که این تعداد 27 درصد درآمد شرکت برق را تامین می کند.

در این جلسه شرکت کنندگان بر استفاده از انرژی های نو تاکید کردند.