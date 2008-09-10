کروبی قطعا به نفع خاتمی کنار خواهد رفت

عبدالله ناصری، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که اعلام شده است اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به زودی جلسه ای را با آقای خاتمی برگزار خواهد کرد و مباحث و چارچوب های فعالیت های خود را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری دهم با وی مطرح خواهند نمود.

دیداری برای متقاعد کردن خاتمی به حضور در انتخابات

وی افزود: اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درجلسه ای که با خاتمی خواهند داشت، بار دیگر موضوع انتخابات ریاست جمهوری را با وی درمیان خواهند گذاشت و از رئیس جمهور سابق کشورمان درخواست خواهند نمود تا بر اساس جمع بندی های این شورا بار دیگرکاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود.

افزایش دیدارهای سران اصلاحات با خاتمی

ناصری در عین حال ادامه داد: با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری دهم، جلسات سران اصلاحات با خاتمی نسبت به گذشته افزایش یافته و با شدت بیشتری درحال پیگیری است که این افزایش به خصوص در جلسات پیش رو به منظور متقاعد کردن آقای خاتمی برای کاندیداتوری در انتخابات آینده است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهارداشت : قطعا چندین محور برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا مورد نظر خاتمی است که یکی از این موارد میزان اقبال و خواسته جریانات، گروه ها و شخصیت های سیاسی اصلاح طلب است.

یکی از نظرات خاتمی برای حضور در انتخابات تامین شد

وی با ابراز خرسندی از تمایل گروه های اصلاح طلب به کاندیداتوری خاتمی در انتخابات پیش رو اضافه کرد: در خواست های متعدد گروه ها و جریانات سیاسی اصلاح طلب برای حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دهم تا حد بسیار زیادی باعث شده که یکی از نظرات رئیس جمهور سابق کشورمان که تصمیم گیری بر اساس همین خواسته ها بود تامین شود؛ اما باید دید که بالاخره سایر موارد مورد نظر وی تامین خواهد شد و زمینه حضور کاندیدای مورد اجماع اصلاح طلبان را در انتخابات ریاست جمهور تسهیل خواهد کرد یا خیر؟

کروبی یکی از بزرگان جبهه اصلاحات است

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره همزمانی حضور کروبی و خاتمی به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جهموری و اینکه کدامیک از این دو در نهایت به نفع دیگری کنار خواهد رفت؟ خاطرنشان کرد: آقای کروبی به عنوان یکی از بزرگان جبهه اصلاحات نقش بی بدیلی در این جریان دارند در حال حاضر شاهدیم که حزب اعتماد ملی تصمیم گرفته وی را به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری دهم معرفی کند، ولی تحلیل بنده این است که در صورت جدی شدن موضوع کاندیداتوری خاتمی، کروبی قطعا نامزدی خود را منتفی خواهد کرد.

فرضیه عدم حضور خاتمی دلیل کاندیداتوری کروبی

ناصری ابراز عقیده کرد : مهدی کروبی با این فرضیه که سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دهم شرکت نخواهد کرد قصد کاندیداتوری در این انتخابات را دارد و در حال حاضر تصمیم درون حزبی خود را دنبال می کنند؛ اما در صورتی که موضوع کاندیداتوری خاتمی در انتخابات 22 خرداد 88 قطعی شود، تحلیل من این است که کروبی قطعا به نفع وی کنار خواهد رفت.