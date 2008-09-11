به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه با هدف ارتقای آگاهی مخاطبان در خصوص نگاه یکسان حکومت به آحاد مردم و رفع مشکلات و سوالات حقوقی شهروندان در دست تولید است.



"وکیل دوم" ادامه مباحثی است که در برنامه "حقوق شهروندی" مطرح شده بود. در هر برنامه "وکیل دوم" یک حقوقدان، کارشناس حقوقی، وکیل و قاضی در مورد مباحث حقوقی صحبت می‌کنند. سری اول این برنامه در 100 قسمت 40 دقیقه‌ای در مرحله تولید است.