به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه با هدف ارتقای آگاهی مخاطبان در خصوص نگاه یکسان حکومت به آحاد مردم و رفع مشکلات و سوالات حقوقی شهروندان در دست تولید است.
"وکیل دوم" ادامه مباحثی است که در برنامه "حقوق شهروندی" مطرح شده بود. در هر برنامه "وکیل دوم" یک حقوقدان، کارشناس حقوقی، وکیل و قاضی در مورد مباحث حقوقی صحبت میکنند. سری اول این برنامه در 100 قسمت 40 دقیقهای در مرحله تولید است.
برنامه "وکیل دوم" به تهیهکنندگی جعفر خوشروزاده با هدف ترویج حقوق شهروندی در شبکه دو تولید میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه با هدف ارتقای آگاهی مخاطبان در خصوص نگاه یکسان حکومت به آحاد مردم و رفع مشکلات و سوالات حقوقی شهروندان در دست تولید است.
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