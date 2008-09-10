نمایشگاه مخترعین بسیجیان شیراز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در این نمایشگاه 40 مخترع و مبتکر بسیجی عضو پایگاه مقاومت بسیج و مبتکرین سپاه ناحیه شیراز به ارائه آخرین دستاوردهای خود پرداخته اند ضمن اینکه در این نمایشگاه غرفه هایی از صنایع دستی و آثار هنری بسیجی و غرفه کتاب با 300عنوان کتاب دایر شده است.

طراحی و ساخت سامانه ارسال پیام کوتاه با تلفن همگانی شهری، ساخت دستگاه قیچی هرس اتوماتیک برداشت، طراحی دستگاه ضعیف کننده نور خودرو در هنگام شب برای جلوگیری از تصاف خودروها مجهز به حس گر اتوماتیک، ساخت سامانه هوشمند متحرک سازی دوربین های امنیتی برای مقابله با اقدامات خرابکارانه، ساخت دستگاه خاموش کننده اتوماتیک آتش در خودرو، سیستم های امنیتی ضد سرقت و طراحی زیر دریایی تحقیقاتی پژوهشی و ... از جمله اختراعات و ابتکارات بسیجیان شیرازی بود که در این نمایشگاه ارائه شده است.

همچنین فرمانده سپاه ناحیه شیراز ظهر امروز در حاشیه این نمایشگاه در جمع خبرنگاران بر لزوم تقویت مبنای علمی و جنبش نرم افزاری در مجموعه بسیج تاکید کرد و افزود: به همین منظور پایگاه مقاومت نخبگان بسیج شیراز از سال گذشته توسط سپاه ناحیه شیراز تشکیل شد و تاکنون 180نفر از برادران و خواهران بسیجی که برخی از آنها که دارای مقامها و عناوین جشنواره های مختلف هستند نیز به عضویت این پایگاه درآمده اند.

سرهنگ ابراهیم بیانی تصریح کرد: بسیج تنها یک مجموعه نظامی با رویکرد خاص فعالیتهای نظامی نیست بلکه این نهاد مردمی در تمام عرصه ها حضوری فعال دارد.

وی متذکر شد: امروز بسیجیان با ورود در عرصه های علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و در مجموع زمینه هایی که نظام جمهوری اسلامی نیاز داشته باشد حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

این نمایشگاه تا 21شهریور ماه از ساعت 9تا 12و30 دقیقه و 17تا 20 در مجتمع شلمچه شیراز پذیرای عموم است.