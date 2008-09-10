نمایندگان هیئتهای ورزشی ادارات کرج گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج اولین نشست هیئت ورزشهای همگانی با حضور نمایندگان ادارات کرج ظهر امروز در محل کانون فرهنگی تربیتی رادیو البرز برگزار شد.

نائب رئیس هیئت ورزشهای همگانی کرج در این نشست اظهار داشت: این گردهمایی با هدف فعال کردن هیئتهای ورزشی ادارات کرج به منظور شرکت در مسابقات کارکنان ادارات این شهرستان تشکیل شده و به زودی نیز مسابقات تیم های ورزشی ادارات کرج در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می شود.

مهران جوادی نیا افزود: این مسابقات در رشته های مختلف ورزشی توسط فدراسیون ورزش های همگانی برگزار می شود و اعضای هیئت های ورزشی ادارات می توانند با همکاری فدراسیون ورزشهای همگانی دوره های آمادگی شرکت در مسابقات ورزشی را برای کارکنان ادارات مربوطه برگزار کنند.

این عضو هیئت ورزشهای همگانی کرج خاطرنشان کرد: کارکنان ادارات کرج در رشته های مختلف ورزشی از توان بالقوه ای برخوردارند که باید ضمن شناسایی این استعدادها با برگزاری مسابقات گوناگون ورزشکاران مستعد این رشته ها را شناسایی کرده و در قالب تیم ورزشی کرج در مسابقات ملی و بین المللی شرکت کنند.

جوادی نیا یادآور شد: علاوه بر 30 استان کشور دو کلان شهر کرج و کیش مانند سایر استان ها می توانند به شکل مستقل نسبت به اعزام تیم های ورزشی خود اقدام کنند.

وی شرایط شرکت در مسابقات ویژه کارکنان ادارات و سازمان ها را بر اساس دستورالعمل کشوری خواند و ابراز امیدواری کرد: به زودی مسابقات هیئت های ورزشی ادارات و سازمان های کرج در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شود که البته این امر خود مستلزم شناسایی ورزشکاران، گذراندن دوره های آموزشی و آمادگی برای شرکت در مسابقات است.

جوادی نیا در پایان از نمایندگان ادارت خواست تا هرچه سریعتر تیم های ورزشی خود را به هیئت ورزشهای همگانی معرفی کرده و زمان پیشنهادی خود برای برگزاری مسابقات کارکنان ادارت را نیز اعلام کنند.