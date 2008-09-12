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۲۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۵۱

بهمنی در گفتگو با مهر:

100 درصد سهام بانکهای دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود

100 درصد سهام بانکهای دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود

دبیرکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی باید فعالیتهای بانکی را توسعه دهد، گفت: سهام بانکهای دولتی مشمول واگذاریهای اصل 44 باید به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود.

محمود بهمنی در گفتگو با مهر در مورد خصوصی سازی سهام بانکهای دولتی مشمول واگذاری سهام و نحوه قیمت گذاری آن گفت: خصوصی سازی با رها سازی متفاوت است و خصوصی سازی باید فعالیتهای بانکی را توسعه دهد.

دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانکهای دولتی مشمول واگذاری متعلق به دولت است و دولت می تواند هر طور که بخواهد برای آن قیمت تعیین کند، افزود: باید به این موضوع که سهام بانک به چه افرادی واگذاری می شود و نحوه عملکرد آنها در بانک توجه شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید با واگذاری بانکها به فعالیتهای آنها لطمه وارد شود، گفت: در تعیین قیمت سهام بانکهای دولتی نیز به سودآوری و صورتهای مالی آنها توجه می شود.

بهمنی تاکید کرد: سهام بانکهای دولتی نباید در حد 5، 10 و یا 20 درصد واگذار شود، بلکه باید سهام آنها به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود.

وی از آمادگی بانکهای مشمول واگذاری سهام در بورس خبرداد و افزود: به طور قطع سهام این بانکها به بخش خصوصی واگذار می شود و مقدمات کار فراهم و مشکلات واگذاری سهام رفع شده است.

 

کد مطلب 747521

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