100 درصد سهام بانکهای دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود

محمود بهمنی در گفتگو با مهر در مورد خصوصی سازی سهام بانکهای دولتی مشمول واگذاری سهام و نحوه قیمت گذاری آن گفت: خصوصی سازی با رها سازی متفاوت است و خصوصی سازی باید فعالیتهای بانکی را توسعه دهد.

دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانکهای دولتی مشمول واگذاری متعلق به دولت است و دولت می تواند هر طور که بخواهد برای آن قیمت تعیین کند، افزود: باید به این موضوع که سهام بانک به چه افرادی واگذاری می شود و نحوه عملکرد آنها در بانک توجه شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید با واگذاری بانکها به فعالیتهای آنها لطمه وارد شود، گفت: در تعیین قیمت سهام بانکهای دولتی نیز به سودآوری و صورتهای مالی آنها توجه می شود.

بهمنی تاکید کرد: سهام بانکهای دولتی نباید در حد 5، 10 و یا 20 درصد واگذار شود، بلکه باید سهام آنها به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود.

وی از آمادگی بانکهای مشمول واگذاری سهام در بورس خبرداد و افزود: به طور قطع سهام این بانکها به بخش خصوصی واگذار می شود و مقدمات کار فراهم و مشکلات واگذاری سهام رفع شده است.