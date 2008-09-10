به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، محمدعلی توحیدی، پیش از ظهر امروز در جلسه رسیدگی به وضعیت متکدیان این شهرستان در محل فرمانداری با تاکید بر اینکه هیچ نظامی در دنیا مانند جمهوری اسلامی به فکر رفع مشکل نیازمندان و محرومان نیست، اظهار داشت: متولی تحت پوشش قرار دادن متکدیان دو نهاد حمایتی بهزیستی و کمیته امداد هستند.

وی افزود: وج‍ود دو ن‍‍ه‍‍اد ح‍م‍‍ای‍ت‍‍ی‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ‌ام‍د‌اد ‌ام‍‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍‍ی (ره‌ ) و ب‍‍ه‍زی‍س‍ت‍‍ی‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ن‍‍ه‍‍اد‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ تعداد زیادی ‌از م‍ح‍روم‍‍ان‌ ر‌ا ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ق‍ر‌ار د‌اده‌ ‌ام‍‍ا ب‍رخی ‌از ‌ای‍ن‌ ‌اف‍ر‌اد ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ کماکان در جامعه به ت‍ک‍د‌ی‌ گ‍ری‌ م‍ش‍‍غ‍ول‌ هستند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد با اشاره به وضعیت ناهنجار تکدی گری در بروجرد، افزود: هر ساله هزینه زیادی برای ساماندهی متکدیان در این شهرستان صرف می شود اما زیاده طلبی متکدیان موجب شده است که به تکدی گری بپردازند.

توحیدی عنوان کرد: م‍‍ا ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ک‍‍ارگ‍ز‌ار‌ان‌ ن‍ظ‍ام‌ ن‍ب‍‍ای‍د ‌اج‍‍ازه‌ د‌ه‍ی‍م‌ ‌ای‍ن‌ ‌اف‍ر‌اد زح‍م‍‍ات‌ دول‍ت‌ و م‍س‍ئولان‌ ر‌ا ‌از ب‍ی‍ن‌ ب‍ب‍رن‍د و ‌از ر‌ا‌ه‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ب‍دون‌ زح‍م‍ت‌ ب‍ه‌ پولهای ک‍لان‌ دس‍ت‌ ی‍‍اب‍ن‍د.

وی بیان داشت: در ب‍ی‍ن‌ م‍ت‍ک‍دی‍‍ان‌ ‌اگ‍ر اف‍راد‌ی ش‍ر‌ای‍ط ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ن‌ ی‍ک‍‍ی‌ ‌از دو ن‍‍ه‍‍اد ح‍م‍‍ای‍ت‍‍ی‌ ر‌ا دارند‌ ب‍‍ای‍د م‍ورد ح‍م‍‍ای‍ت‌ ق‍ر‌ار گ‍ی‍رند و ‌اگ‍ر ت‍و‌ان‍‍ای‍‍ی‌ ‌آم‍وخ‍ت‍ن‌ ح‍رف‍ه‌ ‌ا‌ی ر‌ا د‌ارند باید با ارجاع این افراد ب‍ه‌ م‍رک‍ز ف‍ن‍‍ی و ح‍رف‍ه‌ ‌ا‌ی نسبت به آموزش آنها اقدام شود.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد با تاکید بر ضرورت ورود قانون برای مقابله با برخی از متکدیان از شهرداری و نیروی انتظامی شهرستان بروجرد خواست نسبت به جمع آوری متکدیان و پاکسازی اولیه آنها از سطح شهر اقدام کنند.

توحیدی تاکید کرد: اداره بهزیستی شهرستان بروجرد باید در راستای شناسایی و ساماندهی متکدیان و همچنین صدور شناسنامه برای آنها عمل کند.