به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، خرقه نبوی که حضرت محمد (ص) به یکی از اصحاب خود به نام اویس قرنی اهدا کرده بود، در دوران حکومت عثمانی توسط سلطان سلیم اول از حجاز به استانبول آورده شد.

محمد متین اوغلو امام مسجد جامع خرقه نبوی استانبول اظهار داشت: امسال شهروندان زیادی از نقاط مختلف ترکیه به اینجا آمده‌اند تا خرقه نبوی را از نزدیک ببینند. زیرا شهروندان مسلمان معتقدند دیدن خرقه پیامبر در واقع دیدن حضرت محمد (ص) است.

یکی از شهروندان ترکیه که هر سال به زیارت خرقه نبوی می‌آید، می‌گوید که مسلمانان با زیارت خرقه نبی اکرم (ص) می‌خواهند که آنها را در آخرت شفاعت کند.

دیدار از خرقه حضرت محمد (ص) عادتی هر ساله است که در طول ماه مبارک رمضان مورد استقبال مسلمانان این کشور قرار می‌گیرد و امسال نیز یکی شورای خیریه محلی مسئولیت این بازدید را به عهده گرفته است.

گفته می شود که خرقه حضرت محمد (ص) در هنگام فتوحات عثمانی از جزیره العرب به ترکیه آورده شده است. دولت عثمانی هنگامی که آن را دید مسجدی برای حفظ این خرقه ساخت و نام آن را مسجد "خرقه شریف نبوی" گذاشت. ساخت آن در سال 1853 به پایان رساند.

سلطان عبدالحمید ثانی اجازه داد تا صندوقی برای نگهداری خرقه شریف نبوی تهیه شود تا خرقه پیامبر اکرم (ص) را در ماه مبارک رمضان به شهروندان نشان دهند. این عادت در این مسجد به جا مانده است و همزمان با ماه مبارک رمضان خرقه نمایش داده می شود.

دیدن خرقه حضرت محمد (ص) تنها در ماه مبارک رمضان امکان‌پذیر است و در دیگر ایام سال صورت نمی‌گیرد. بازدید از این مسجد و خرقه نبی اکرم (ص) بعد از افطار شروع می‌شود و تا قبل از سحر ادامه دارد. در این ساعت تنها زنان می‌توانند بازدید کنند و مردان هم در روز می‌توانند خرقه حضرت محمد (ص) را ببینند.