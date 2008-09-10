هیچ گونه اکراه و اجباری در روند توافق شهرداری با مالکان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حمید آذرفر ضمن بیان این مطلب افزود: املاک در تصرف شهرداری در گذشته به صورت زمین و با ایجاد خدمات و سرانه های طرح تفصیلی ( نظیر بوستان ها و ... ) به این امر اختصاص یافته است و مطمئنا ارتباطی به محل سکونت و کسب و کار مردم ندارد .

وی افزود: در صورت مراجعه مالکان این گونه املاک ، علی رغم اینکه بودجه تخصیصی برای تامین حقوق مردم کافی نیست ، به منظور جلوگیری از سرگردانی آن ها و تعیین وضعیت ملکشان ، شهرداری با اعطای تسهیلات و با قیمت های توافقی نسبت به خرید و تملک این املاک اقدام می کند.

آذرفر با بیان اینکه قیمت های توافقی خرید این گونه املاک که در گذشته به تصرف شهرداری درآمده با قیمت های متداول بازار فاصله دارد ، گفت : معمولا مالکان که شاهد عدم انتفاع اشخاص خاص و عام المنفعه بودن املاک خود در شرایط حاضر هستند از ورود به دعاوی قضایی که خود پروسه نسبتا طولانی را دارد اجتناب و در جهت مساعدت با شهرداری با قیمت های توافقی ملک خود را واگذار می نمایند .

به گفته وی هیچ گونه اکراه و اجباری در روند این توافقات وجود ندارد و شاید این ذهنیت که شهرداری را متهم به خرید ارزان تر از قیمت بازار می کند مرتبط با همین توافقات است است.

قائم مقام اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت : کسانی که به هر دلیل حاضر به توافق با شهرداری نباشند با مراجعه به دادگاه و با قیمت کارشناسان رسمی دادگستری حقوق خود را دریافت می کنند .

وی تصریح کرد : در بخش دوم با املاکی مواجهیم که کاربری آن ها مرتبط با وظایف شهرداری و در مسیر طرح های مختلف خدماتی و عمرانی است . چنانچه این املاک دارای اعیانی باشند و در طرح دارای اولویت و اعتبار قرار گیرند ابتدا قیمت پیشنهادی شهرداری به مالک آن ها اعلام می شود و در صورت عدم تمایل مالکان به قیمت مذکور ، قیمت گذاری از طریق هیئت کارشناسان رسمی دادگستری که کارشناس منتخب مالک نیز در آن عضویت دارد صورت می پذیرد.

به گفته وی در این قسمت ، هم قیمت های پیشنهادی شهرداری و هم قیمت های اعلامی از سوی کارشناسان اگر بیشتر از قیمت بازار نباشد حتما با عرف بازار منطبق است و کلیه حقوق این گونه مالکان که عمدتا از اقشار آسیب پذیر هستند به صورت نقدی در وجه آن ها پرداخت می شود.

قائم مقام اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران در خصوص خرید منازل مسکونی افراد از سوی شهرداری و عدم توفیق مالکان در خرید مجدد خانه اظهار داشت : این موضوع غالبا مربوط دو سال گذشته است که نوسان قیمت بازار در مقاطعی به رشد روزانه قیمت املاک منجر شده بود و شهرداری جهت مقابله با این مشکل در قرارداد های منعقده با مالکان تلاش می کرد بخش اعظم مبلغ قرارداد را نقدا به مالکان پرداخت کند تا امکان خرید ملک برایشان فراهم شود .

آذرفر خاطرنشان کرد: در سال 86 علی رغم تنگناهای فراوان ، قریب به یک هزار میلیارد تومان از حقوق مالکان و معارضان به صورت نقدی و تسهیلات پرداخت شده است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه اعتبارات تخصیصی به بحث تملک کافی نیست ، گفت : از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران به خاطر تلاش های قابل تقدیر برای افزایش اعتبار تملک در سال جاری قدردانی می کنیم و امیدواریم اعتبارات بیشتری بدین منظور اختصاص یابد .