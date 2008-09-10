افزایش تسهیلات اعطایی بانک ملی در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مصطفی خانکش رئیس اداره امور شعب استان قم ظهر چهارشنبه همزمان با هشتادمین سال تأسیس بانک ‏ملی در جمع خبرنگاران با تشریح فعالیت‌ها و اقدامات این بانک به بررسی مسابقه بانک ملی پرداخت و اظهار داشت: بانک ملی کشور در ‏بیستم شهریور سال 1307 با پنج شعبه و 17 نیروی انسانی رسماً کار خود را آغاز کرده و به تدریج با توسعه کمی و کیفی به یکی از ‏قدرتمندترین مؤسسات و بانک‌های مالی کشور تبدیل شده است.‏



وی شعب داخلی و خارجی بانک ملی را به ترتیب 330 و 16 مورد عنوان کرد و گفت: این بانک در استان قم نیز دارای 48 شعبه و 700 ‏پرسنل و همچنین 43 دستگاه خودپرداز است که امکان پرداخت قبوض، انتقال وجه، تغییر رمز و... در آن وجود دارد.‏



خانکش در ادامه از مشارکت بانک ملی در پروژه‌های بزرگ استان قم همچون کارخانه سیمان نیزار، میدان بزرگ امام خمینی(ره)، آبرسانی به ‏منطقه اقتصادی سلفچگان و... سخن گفت و افزود: شعب بانک ملی استان قم در سال 86، بیش از هزار و 200 فقره تسهیلات خرید خودرو ‏به شهروندان قمی داد و همچنین در طرح تعویض خودرو‌های فرسوده نیز حضور و مشارکتی فعال داشته است.‏



وی در بخش دیگری از سخنانش به بررسی علت استقبال مردم از بانک‌های خصوصی و موفقیت چشمگیر آنان پرداخت و خاطر نشان کرد: ‏سوددهی بیشتر، درگیری معمول بانک‌های دولتی، ارجاع بسیاری از امور دولتی و شهروندی به بانک‌ها و برخی قوانین در این موضوع نقش ‏مؤثری داشته است.‏



وی افزود: در سال 86 به دلایل متعدد که برخی از آنها را باید در قوانین و وظایف تحمیل شده به بانک‌ها ارزیابی کرد پرداخت وام را محدود ‏کردیم.‏



رئیس اداره امور شعب بانکی ملی قم در ادامه از افزایش تسهیلات اعطایی این بانک در استان قم سخن گفت و یادآور شد: در حالی که ‏میزان تسهیلات اعطایی بانک ملی در سال 84 هزار و 600 میلیارد ریال بوده است در پایان سال گذشته این رقم به سه میلیارد و 7006 ‏میلیون ریال رسیده است.‏



وی با بیان اینکه هم‌اکنون 25 میلیارد دلار بانک‌ها از دولت طلبکار هستند, خاطر نشان کرد: اگر قوانین حمایتی از بانک‌ها تصویب نشود ‏شاهد تنزل خدمات بانک‌های دولتی خواهیم بود.‏



خانکش در پایان میزان اعتبارات پیش‌بینی شده بانک ملی برای پاسخگویی به 10 هزار نامه مردمی در سفر هیئت دولت به قم را 50 میلیارد ‏ریال ذکر کرد.‏