افزایش تسهیلات اعطایی بانک ملی در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مصطفی خانکش رئیس اداره امور شعب استان قم ظهر چهارشنبه همزمان با هشتادمین سال تأسیس بانک ملی در جمع خبرنگاران با تشریح فعالیتها و اقدامات این بانک به بررسی مسابقه بانک ملی پرداخت و اظهار داشت: بانک ملی کشور در بیستم شهریور سال 1307 با پنج شعبه و 17 نیروی انسانی رسماً کار خود را آغاز کرده و به تدریج با توسعه کمی و کیفی به یکی از قدرتمندترین مؤسسات و بانکهای مالی کشور تبدیل شده است.
وی شعب داخلی و خارجی بانک ملی را به ترتیب 330 و 16 مورد عنوان کرد و گفت: این بانک در استان قم نیز دارای 48 شعبه و 700 پرسنل و همچنین 43 دستگاه خودپرداز است که امکان پرداخت قبوض، انتقال وجه، تغییر رمز و... در آن وجود دارد.
خانکش در ادامه از مشارکت بانک ملی در پروژههای بزرگ استان قم همچون کارخانه سیمان نیزار، میدان بزرگ امام خمینی(ره)، آبرسانی به منطقه اقتصادی سلفچگان و... سخن گفت و افزود: شعب بانک ملی استان قم در سال 86، بیش از هزار و 200 فقره تسهیلات خرید خودرو به شهروندان قمی داد و همچنین در طرح تعویض خودروهای فرسوده نیز حضور و مشارکتی فعال داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به بررسی علت استقبال مردم از بانکهای خصوصی و موفقیت چشمگیر آنان پرداخت و خاطر نشان کرد: سوددهی بیشتر، درگیری معمول بانکهای دولتی، ارجاع بسیاری از امور دولتی و شهروندی به بانکها و برخی قوانین در این موضوع نقش مؤثری داشته است.
وی افزود: در سال 86 به دلایل متعدد که برخی از آنها را باید در قوانین و وظایف تحمیل شده به بانکها ارزیابی کرد پرداخت وام را محدود کردیم.
رئیس اداره امور شعب بانکی ملی قم در ادامه از افزایش تسهیلات اعطایی این بانک در استان قم سخن گفت و یادآور شد: در حالی که میزان تسهیلات اعطایی بانک ملی در سال 84 هزار و 600 میلیارد ریال بوده است در پایان سال گذشته این رقم به سه میلیارد و 7006 میلیون ریال رسیده است.
وی با بیان اینکه هماکنون 25 میلیارد دلار بانکها از دولت طلبکار هستند, خاطر نشان کرد: اگر قوانین حمایتی از بانکها تصویب نشود شاهد تنزل خدمات بانکهای دولتی خواهیم بود.
خانکش در پایان میزان اعتبارات پیشبینی شده بانک ملی برای پاسخگویی به 10 هزار نامه مردمی در سفر هیئت دولت به قم را 50 میلیارد ریال ذکر کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس بانک ملی استان قم از افزایش تسهیلات اعطایی شعب بانک ملی در استان قم به بیش از سه میلیارد ریال در سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مصطفی خانکش رئیس اداره امور شعب استان قم ظهر چهارشنبه همزمان با هشتادمین سال تأسیس بانک ملی در جمع خبرنگاران با تشریح فعالیتها و اقدامات این بانک به بررسی مسابقه بانک ملی پرداخت و اظهار داشت: بانک ملی کشور در بیستم شهریور سال 1307 با پنج شعبه و 17 نیروی انسانی رسماً کار خود را آغاز کرده و به تدریج با توسعه کمی و کیفی به یکی از قدرتمندترین مؤسسات و بانکهای مالی کشور تبدیل شده است.
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