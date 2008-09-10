محرومان بسکتبال در لیست قهرمانان ملی قرار گرفتند/ منع جوانان از انعقاد قرارداد باشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور درسال جاری روز گذشته با حضور مربیان تیم های شرکت کننده دراین رقابت ها برگزار شد.

در این نشست که بیش از 2 ساعت به طول انجامید، 24 بازیکن به عنوان قهرمانان ملی بسکتبال معرفی شدند تا هر یک از تیم های باشگاهی برای جذب تنها 3 نفر از آنها رایزنی کند.

براین اساس 20 بازیکنی که درتمام اردوهای تدارکاتی تیم ملی بسکتبال پیش از اعزام به بازی های المپیک 2008 حضور داشتند به همراه علیرضا هنردوست، سامان ویسی و بابک نظافت که به مدت دو سال از حضوردرمیادین بسکتبال محروم بودند و همچنین فرید زرقی به عنوان قهرمانان ملی معرفی شدند.

علیرضا هنردوست که همراه با تیم صباباتری در هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا شرکت کرده بود به دلیل اعتراضات گسترده به کادر فنی این تیم و مشکل تراشی برای آنها از سوی فدراسیون بسکتبال با محرومیت مواجه شده بود، ضمن اینکه سامان ویسی و بابک نظافت نیز به دلیل ارتکاب به دوپینگ به مدت 2 سال از حضوردر تمام میادین ورزشی محروم شده بودند.

این سه بسکتبالیست که پیش از این عضویت تیم ملی را بر عهده داشتند با اتمام دوران محرومیت خود می توانند در لیگ 87 به عنوان سهمیه قهرمانان ملی به میدان بروند.

اسامی بازیکنانی که باید به عنوان سهمیه قهرمانان ملی در لیگ آتی شرکت کنند به این شرح است:

"آرن داودی، مهدی کامرانی ، جواد داوری، امیرامینی، حامد آفاق اسلامیه، سعید داورپناه، ایمان زندی، صمد نیکخواه بهرامی، محمدرضا اکبری، حامد سهراب نژاد،هومن رضایی، اوشین ساهاکیان، جابر روزبهانی، حامد حدادی، اصغر کاردوست، علی باهران، پویا تاجیک، بابک پاک نژاد، موسی نبی پور، علی دورقی ، فرید زرقی، علیرضا هنردوست، سامان ویسی، بابک نظافت."

بررسی شرایط بسکتبالیست های جوان و به خصوص اعضای تیم جوانان یکی دیگر از مباحث نشست دیروز فدراسیون بسکتبال بود.

در این جلسه با تاکید بر اینکه بازیکنان جوان تا سن 18 سالگی نمی توانند از باشگاه مادر و اولیه خود جدا شوند، مصوب شد در صورت جابه جایی بسکتبالیست های جوان 30 درصد از مبلغ قرارداد آنها به باشگاه اولیه آنها تعلق بگیرد.

همچنین اعضای تیم بسکتبال جوانان حق امضای هیچ گونه قراردادی با تیم های باشگاهی را نخواهند داشت مگر اینکه انعقاد قرارداد آنها با نظر مستقیم فدراسیون بسکتبال صورت گیرد.