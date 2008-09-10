محل استقرار ناظران اروپایی در گرجستان هنوز مشخص نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خاویر سولانا روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مسئله محل استقرار ناظران اروپایی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

این درحالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز اعزام ناظران اروپایی در جمهوری های جدایی طلب گرجستان را رد کرد.

بنا به آخرین توافقات به عمل آمده بین روسیه و اتحادیه اروپا، مسکو متعهد شده نیروهای خود را تا یک ماه دیگر از تمامی مناطق گرجستان به استثناء مناطق خودمختار خارج کند.

درگیری ها درگرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

مدودف روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.