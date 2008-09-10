ارسال 1500 تخته پتو و 1000 تخته چادر به مناطق زمین لرزه/ احتمال کمبود خون در منطقه

به گزارش خبرنگارمهر در بندرعباس و بنابر اعلام ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری هرمزگان تاکنون 1000 تخته چادر و 1500 تخته پتو، مقادیری دارو و آب معدنی به منطقه اعزام شده و یگانهای تجسس و یگانهای تخصصی تعمیرات زیر ساختهای آب، برق و مخابرات نیز در حال اعزام به منطقه هستند.

بر این اساس عمده خسارات وارده در اثر زمین لرزه 6 ریشتر بعدازظهر امروز متوجه مناطق غربی شهرستان قشم و شهرستان بندر خمیر بوده و بر این اساس از همان دقایقی ابتدایی زمین لرزه با اعلام آماده باش به کلیه یگانهای امدادی منطقه کار امدادرسانی به مردم و خسارت دیدگاه آغاز شده و با توجه به شرایط فعلی بانک خون استان و کمبود فرآورده های خونی احتمال داده می شود در ساعات آتی بانک خون استان دچار کمبود شود که از مردم تقاضا شده است تا خون اهدا کنند.

تاکنون برآورد خسارت از 15 روستا در مناطق غربی شهرستان قشم جمع بندی شده و ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری هرمزگان تا دقایقی دیگر به ریاست استاندار این استان تشکیل جلسه خواهد داد.