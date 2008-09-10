3 کشته و 22 زخمی آخرین آمار زمین لرزه 6 ریشتری هرمزگان

یاسر حزباوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: دو نفر از کشته شدگان در حوالی اسکله کاوه در اثر فروریختن بخشی از یک ساختمان چهار طبقه و یک نفر دیگر از جان باختگان در روستای "گربدان" بوده است.

وی گفت: زمین لرزه 6 ریشتری چهار روستا را به طور عمده دچار خسارت اساسی کرده است که آن روستاها "گربدان" ، تنبان" ، "گورزین"و "کوشه" دچار بیشترین خسارات عمده شدند.

وی گفت: چهار تیم متشکل از دو تیم از هلال احمر و دو تیم از اورژانس شهرستان بندرعباس به قشم اعزام شده تا در مناطق روستایی خسارت دیده مستقر شوند.

وی گفت: تا دقایقی دیگر در قالب جلسه ستاد حوادث غیر مترقه استانداری هرمزگان آخرین جمع بندی های صورت گرفته و به اطلاع عمومی خواهد رسید.