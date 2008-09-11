در انتخابات به نفع هیچ کس کنار نمی روم/ انتخاب در اختیار مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر مهدی کروبی در حاشیه برگزاری جلسه مجمع عمومی نمایندگان ادوار در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اگر خاتمی در عرصه انتخابات شرکت کند آیا به نفع او انصراف خواهید داد یا خیر، بیان داشت: همچنان که چهار سال قبل افراد مختلف من را تحت فشار گذاشتند که به نفع هاشمی کنار بروم و نرفتم ، در این دوره نیز اگر به نقطه ای برسم که تصمیم بگیرم در انتخابات حضور داشته باشم به نفع هیچ کس کنار نمی روم.

وی افزود: دوستان ، من را به عنوان نامزد حزب معرفی کرده اند و علاوه بر حزب اعتماد ملی، چهره های گوناگونی نیز از من برای شرکت در انتخابات دعوت کرده اند ، در 4 سال قبل هم حزب اعتماد ملی وجود نداشت و من در انتخابات رای آوردم پس چهره ها و دوستان دیگری نیز هستند که از من برای دعوت در انتخابات دعوت کرده باشند.

کروبی تاکید کرد: من واقعا به نقطه واحدی نرسیدم که چکار کنم اما اگر برخی می گویند چرا حزب اعتماد ملی من را به عنوان نامزد معرفی کرده است ، باید از آنان بپرسید که چرا با این انتخاب مخالفت می کنند.

وی درپاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید برخی معتقدند حضورشما درانتخابات برای این است که خاتمی وارد عرصه انتخابات نشود، یادآور شد: اصلا اینطور نیست و روابط ما با آقای خاتمی بسیار خوب است اما اگر این طور باشد که آقای خاتمی به خاطر اینکه کس دیگری آمده وارد عرصه انتخابات نشود، همان بهتر است که در انتخابات شرکت نکند ، این دیدگاهها توهین به آقای خاتمی است.

دبیر کل حزب اعتماد ملی اضافه کرد: آقای خاتمی چیزی در این رابطه در ذهنش نیست و دیگران دارند این مطالب را مطرح می کنند.ضمن اینکه اگر اینگونه باشد من باید بگویم که چون مجمع روحانیون آقای خاتمی را برای شرکت در انتخابات، انتخاب کرده من نیز نباید در انتخابات شرکت کنم.

کروبی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری درباره انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت : مردم یا به ما رای می دهند و یا رای نمی دهند، در عرصه انتخابات شکست هم وجود دارد اما همه دعوای ما بر سر این است که بگذارید انتخاب در اختیار مردم باشد و با کسانی که از فیلتر شورای نگهبان می گذرند، یکسان رفتار شود.

کروبی خاطرنشان کرد: امیدواریم در انتخابات آینده نیروهای غیبی حرکات غیر عادی نکنند ، ما از هیچ کس طلبکار نیستیم اما بحث ما این است که در انتخابات از آرا صیانت شود.

وی با اشاره به دیدار اخیر خود با مجید انصاری تصریح کرد : آقای انصاری به من می گفت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در یک حوزه دو صندوق رای وجود داشته که در یکی 600 رای داشتم و در دیگری یک رای هم نداشتم و این نشانه چیست؟ شاید کار خدا باشد.