ماه مبارک رمضان فرصتی برای همدلی مسلمانان و غیرمسلمانان؛ اخبار هفتگی جهان اسلام

نخستین نماز جمعه ماه مبارک رمضان 15 شهریورماه با حضور بیش از یک میلیون نمازگزار در مسجدالحرام و حدود 90 هزار مسلمان فلسطینی در مسجدالاقصی اقامه شد.

دو میلیون نمازگزار در مسجدالحرام و مسجدالاقصی گردهم آمدند

بیش از یک میلیون مسلمان در ماه مبارک رمضان نخستین نماز جمعه خود را در مسجدالحرام اقدام کردند. آنان علاوه بر داخل مسجدالحرام، در حیاط و راههای منتهی به نمازخانه از صبح بسیار زود جمع شدند تا بتوانند نماز را در خانه امن الهی اقامه کنند.

تمامی دستگاههای دولتی این کشور به منظور فراهم کردن فضایی معنوی و امن خدمات مختلفی ارائه کردند و با تنظیم ورودیها و خروجیها و نظافت و تهویه تلاش کردند فضای مناسبی برای مسلمانان فراهم شود .

بر اساس گزارش شبکه المنار، بیش از 90 هزار مسلمانان فلسطینی نیز در تدابیر شدید امنیتی نخستین نمازجمعه ماه مبارک رمضان را در مسجدالاقصی اقامه کردند. رژیم اشغالگر اسرائیل تنها به برخی از فلسطینهای نوار غربی اجازه ورود به مسجدالاقصی را آن هم به مناسبت اقامه نماز جمعه در ماه مبارک رمضان داد. به طوری که تنها مردان متأهل 45 تا 50 ساله و یا زنانی که سن آنها بین 30 تا 45 سال بود و از اشغالگران برگه داشتند، می توانستند در نخستین نمازجمعه ماه مبارک رمضان امسال شرکت کنند.

شهر قدس رمضان را در فقر و محاصره می‌گذراند

اگرچه همزمان با حلول ماه مبارک رمضان ورودیهای شهر قدس با انواع وسایل تزیینی و فانوسهای رنگی آذین شده، اما رمضان تنها به ایجاد جو شاد در شهر محدود نمی‌شود، چرا که هزاران خانواده مسلمان ساکن قدس در فقر و محاصره شدید به سر می‌برند.

عزام الخطیب مدیر اوقاف قدس اعلام کرد: شهر قدس در ماه مبارک رمضان پر از فقیر و نیازمند است، به همین سبب این وزارت شروع به توزیع وعده‌های غذایی گرم به بیش از 500 خانواده کرده تا آن را به خانه های خود ببرند.

وی با اشاره به اینکه وعده‌های افطار گروهی را پس از اذان مغرب میان مسلمانان توزیع می‌کنیم، تصریح کرد: هر شب بیش از یک هزار وعده غذایی توزیع می‌کنیم که این تعداد در شبهای قدر به 30 هزار وعده غذایی می‌رسد و این از بهترین کارهای اداره اوقاف قدس در ماه مبارک رمضان است.

هریک از کشورهای اسلامی به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان سنت خاصی دارند که بیشتر آنها در خرید فانوسهای رمضانی مشترک هستند به طوری که آن را نشانه شادی و خوشحالی در ماه مبارک رمضان می‌دانند.

امنیت زائران خانه خدا افزایش می‌یابد

دستگاه‌ها و بخشهای دولتی عربستان به منظور خدمت رسانی به زائران خانه خدا در ماه مبارک رمضان نیروهای امنیتی را فعال کرده‌اند تا رفت و آمد زائران را تسهیل و امنیت و آرامش آنان را فراهم کنند. همه دستگاه‌ها و بخشهای دولتی عربستان به منظور خدمت رسانی به زائران خانه خدا که از کشورهای مختلف به این منطقه در ماه مبارک رمضان سفر می کنند، آماده شده اند تا نیازهای امنیتی و آرامشی آنان را فراهم کنند.

هدف از این کار آماده سازی فضای عبادت در مسجدالحرام و ارائه خدمات لازم و فراهم ساختن امکانات لازم برای زائران است تا به راحتی و سهولت بتوانند مناسک حج را به جا آورند.

شیخ صالح بن عبدالرحمن حصین مدیرکل مسجدالحرام و مسجدالنبی اظهار داشت: به منظور اطلاع رسانی در امور دینی و ارشاد زائران خانه خدا برنامه های متعددی چون وعظ و ارشاد و برگزاری کلاسهای دینی و همچنین توزیع قرآن و کتابهای دینی در مساجد اقدام کرده ایم.

سفره افطار مسلمانان و مسیحیان مصر گسترده می‌شود

دکتر محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر طی یک نشست خبری اظهار داشت که مراسم افطاری سالانه وحدت ملی امسال با تأخیر برگزار نمی شود و مانند سالهای گذشته در زمان خود برگزار خواهد شد.

سفره های افطاری وحدت ملی مسلمانان و مسیحیان مصر هر سال از سوی کلیسای ارتدکس قبطی مصر برگزار می شد، امسال پس از 20 سال و برای نخستین‌بار به علت بیماری رهبر قبطیهای مصر، مراسم سفره‌های افطاری از سوی این کلیسا برگزار نمی ‌شود.

با توجه به اینکه پاپ شنوده سوم رهبر کلیسای ارتدکس قبطی مصر به علت مداوا در آمریکا به سر می برد و زمان معالجه او تا اکتبر ادامه دارد، برگزاری سفره های افطاری از سوی کلیسای ارتدکس قبطی مصر لغو شد که وزیر اوقاف مصر اعلام کرد امسال این وزارت مسئولیت برگزاری سفره های افطاری را به عهده می گیرد.

مراسم برگزاری سفره های افطاری وحدت ملی مسلمانان و مسیحیان مصر بیش از 20 سال است که با همکاری دولت مصر و با حضور شخصیتهای دینی و سیاسی این کشور برگزار می شود.

نیازمندان فلسطین در ماه مبارک رمضان ساماندهی می‌شوند

مراکش به مناسبت ماه مبارک رمضان طرح خیرخواهانه کمک به نیازمندان فلسطین به‌ویژه مسلمانان قدس را با هدف ساماندهی آنان اجرا می‌کند. عبدالکبیر علوی مدغری مدیرکل مرکز بیت المال قدس در مراکش با بیان اینکه این مرکز زیر نظر محمد سادس پادشاه مراکش فعالیت می‌کند، اظهار داشت: مرکز مذکور برنامه‌های متعددی را جهت حمایت از مسلمانان قدس و فلسطین در نظر گرفته است. این طرحها شامل بازسازی مساجد، ساماندهی فقرا و نیازمندان، توسعه مدارس، حمایت از برنامه های شورای اسکان فلسطین و حمایت از اوقاف اسلامی قدس و ساماندهی مسلمانان طی ماه مبارک رمضان هستند.

وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان فرصتی است تا از نیازمندان فلسطین به‌ویژه در قدس حمایت شود، تصریح کرد: طی این طرح که ساماندهی و افطار به مناسبت ماه مبارک رمضان است، یک هزار خانواده نیازمند تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند. نجات مسجدالاقصی از سلطه رژیم اشغالگر اسرائیل، حفظ هویت قدس، مقدسات مسلمانان و اماکن مقدس از دیگر تدابیر این کشور به شمار می‌روند.

پوشش سنتی زنان مراکش همزمان با ماه مبارک رمضان

با حلول ماه مبارک رمضان زنان مراکشی ترجیح می‌دهند که "جلابه" یا لباس سنتی و تاریخی خود را در برتن کنند و به منظور عبادت و تقوای خدا در ماه مبارک رمضان در خیابانها و مهمانیها ظاهر شوند. در ماه مبارک رمضان برخی از فروشگاههای مراکش با ازدحام بی‌سابقه‌ای مواجه می‌شوند و زنان مراکشی از خرید لباس سنتی بلند و گشاد "جلابه" استقبال زیادی می‌کنند. اگرچه در عصر معاصر تنوع لباس بسیار زیاد است، اما آنها ترجیح می‌دهند در ماه مبارک رمضان و یا مناسبتهای دینی و اعیاد سنتی از لباسهای ویژه و سنتی مراکش که "جلابه" نامیده می‌شود، استفاده کنند.

زنان مراکشی این لباس سنتی را در مناسبتهای دینی می‌پوشند و با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان که بیشترین سنت اسلامی و ملی را دارا است، با این لباس به مسجد می‌روند و یا در خیابانها آنها را بر تن می‌کنند. این لباس ویِژگی خاصی دارد که تمام بدن حتی سر را نیز می‌پوشاند و زنان به‌راحتی می‌توانند در ماه مبارک رمضان با لباسی که سنتی است و هم متناسب ویژگیهای اسلامی است در خیابانها و مهمانیها ظاهر شوند.

نادیا تازی از طراحان لباس تصریح کرد: مراکش در میان کشورهای عربی و اسلامی از معدود کشورهایی است که با گذشت زمان همچنان از لباس سنتی خود بهره‌مند می‌شود به طوری که شرایط این کشور به گونه ای است که جوانان می‌توانند پوشیدن آن را رد کنند، اما باز هم استفاده از این لباسها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. زنان به علت اینکه رمضان ماه نماز و عبادت خداوند است با این لباس ظاهر می‌شوند.

رمضان ؛ ماه خیر و برکت برای مسلمانان ترکیه

مسلمانان ترکیه اعتقاد دارند ماه مبارک رمضان خیر و برکتی ویژه به سفره‌های آنها می‌بخشد، از این رو با شادمانی به استقبال این ماه می‌روند و شادی و نشاط خود را با دیگر شهروندان مسلمان ترک تقسیم می‌کنند. مسلمانان ترکیه همچون دیگر مسلمانان جهان در ماه مبارک رمضان آداب و رسوم خاصی دارند. آنان در این ماه مساجد را چراغانی می کنند که منجر به ایجاد فضای شاد می شود. تزیین خانه ها نیز عادتی هر ساله است که مسلمانان ترکیه به مناسبت این ایام به آن می پردازند.

ماه رمضان در حالی شروع می شود که آنها فرا رسیدن آن را به یکدیگر تبریک می گویند و برخی از آنها به دیدار دیگری می روند و در کنارسفره های افطاری دور هم می نشینند. با وجودی که بیشتر آنان دارای زندگی تجاری و اقتصادی هستند اما در ماه مبارک رمضان چیزی تغییر نمی کند و آنها حتی در مراکز تجاری نیز مناسک دینی خود را حفظ می کنند.

هنگامی که هلال ماه مبارک رمضان دیده شد و مسلمانان ترکیه ایام روزه داری را آغاز کردند، قلب آنان سرشار از شادی می شود. آنها مشک، گلاب و عنبر را در گوشه خانه خود می ریزند و با شادی و نشاط با یکدیگر رفتار می کنند. آنها در افطار ماه مبارک رمضان خوراکیهایی دارند که خرما و زیتون از اولویت سفره های آنها است و هیچگاه سفره آنها خالی نمی شود.

همچنین شوربای گرم نیز از غذاهای اصلی آنها است که این سنت از دوره عثمانیها به جا مانده است. طبخ انواع غذاها و شیرینیهای مخصوص این ماه از جایگاه بسیاری برخوردار است. در برخی از میادین و اماکن عمومی چادرهایی نصب می شوند که هنگام اذان مغرب به صورت رایگان از مسلمانان پذیرایی کنند و به آنها افطاری دهند و کسانی که در خانه خود نیستند یا در حال رانندگی هستند از این غذای افطاری استفاده کنند. افطار این ایام از سوی شوراهای خیریه و افراد خیر توزیع می شوند که بیشتر در دو شهر استانبول و آنکارا مورد توجه قرار می گیرند.

افزایش فروش قرآنهای جیبی در فرانسه

استقبال از خرید قرآن در اندازه‌های مختلف به‌ویژه در قطع جیبی در ماه مبارک رمضان در پاریس زینت خاصی به محله‌های این شهر داده است. فروش انواع نانهای سنتی، شیرینی و حلواهای کشورهای اسلامی در ماه مبارک رمضان در میان مسلمانان پاریس در فرانسه با استقبال بسیار زیادی رو به رو شده است. به طوری که غیرمسلمانان را نیز ترغیب به خرید این خوراکیها می‌کند.

در ایام ماه مبارک رمضان در خیابانهای پاریس میزهایی گسترانده می‌شود که علاوه بر اینکه انواع نانها و شیرینیها را به فروش می‌رسانند، قرآن در اندازه‌‌های مختلف کوچک و جیبی را نیز در معرض دید مسلمانان قرار می دهند که این کار استقبال زیاد مسلمانان را در پی داشته است.

در تمام محله های پاریس از آغاز ماه مبارک رمضان تا پایان این ایام تابلوهایی قرار دارند که روی آنها نوشته شده است انواع نان سنتی مسمن 5/1 یورو. این کار در جذب مسلمانان و حتی غیر مسلمانان بسیار تأثیرگذار است به طوری که برخی از این فروشندگان با نزدیک شدن به زمان افطار فریاد می‌زنند و در صدد جذب مشتری هستند.

نان الجزایر یکی از بهترین نانها در الجزایر به شمار می‌رود که مهاجران آن را به فرانسه برده‌اند. این نان از خرمای مخلوط با آب و روغن زیتون تشکیل شده است که به شکل مربع است و با گوجه فرنگی و پیاز و ادویه تزئین می‌شود. این نان نزدیک متروی پاریس به فروش می‌رسد و در کنار آن دیگر غذاهای مراکش و تونس نیز دیده می‌شود.

در پیاده‌روهای خیابان پاریس میزهای کوچکی قرار داده شده است که قرآن کریم، کتابهای آموزش نماز و کتابهای دیگری مانند فضایل روزه را به زبان فرانسه در اختیار مسلمانان و حتی غیر مسلمانان قرار می دهد. سجاده، ادعیه و تسبیح از دیگر اقلام فروشی در ماه مبارک رمضان در خیابانهای پاریس به شمار می‌روند.

رمضان، فرصتی برای همدلی مسلمانان و غیرمسلمانان یونان

هریک از کشورهای اسلامی و غیراسلامی در ماه مبارک رمضان آداب و رسوم مختلفی دارند که با توجه به سنتها و فرهنگ خود از این ماه استقبال می‌کنند، اما آذین‌بندی محله‌ها و خانه‌ها و افطار گروهی رونقی خاص به شبهای ماه مبارک رمضان در یونان بخشیده و ارتباط و همدلی مسلمانان و غیرمسلمانان را افزایش داده است.

رمضان در کشورهای مختلف آداب و رسوم متفاوتی دارد که هر یک از کشورها با توجه به سنتها و فرهنگهای خود از این ماه استقبال کرده و آن را با مراسم خاصی طی و به پایان می رسانند. طبخ غذاهای مختلف فرصتی برای ارتباط مسلمانان با غیرمسلمانان به شمار می رود. بهره گیری از عادات موروثی آبا و اجدادی در هر یک از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی رونقی خاص به شبهای ماه مبارک رمضان داده است.

مسلمانان یونان نیز آداب و رسوم خاصی دارند و به با توجه به اینکه در اقلیت هستند و تعداد آنها به طور کلی 250 هزار نفر از 11 میلیون نفر را تشکیل می دهد، یک هفته پیش از ماه مبارک رمضان به استقبال این ماه می روند و محله های تجاری، مغازه ها، محله های مسکونی و خانه های خود را تزیین می کنند.

افزایش تجارت خرما در ماه مبارک رمضان با استقبال زیاد غیرمسلمانانی رو به رو است که در صدد خرید شیرینیهای این ایام و خرما هستند. این ماه، ماه برکت و نعمت است و با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بیشتر مسلمانان در اماکن تجاری حضور می یابند تا لوازم مورد نیاز خود را شامل مواد غذایی و شیرینیهایی که بزرگان و بچه ها دوست دارند، بخرند.

حضور غیرمسلمانان هلندی در سفره‌های افطار مسلمانان

"جشنواره رمضان" هرساله با هدف تعمیق روابط میان مسلمانان و غیرمسلمانان هلندی و همبستگی اجتماعی آنان برگزار می‌شود، از این رو هزار هلندی از ادیان و فرهنگهای مختلف به منظور ایجاد پل ارتباطی میان مسلمانان و غیرمسلمانان و از بین رفتن چهره نادرست اسلام کنار سفره‌های افطاری مسلمانان می‌نشینند.

در سفره های افطاری رمضان که در بیشتر شهرهای هلند در ماه مبارک رمضان گسترانده می شود، شهروندان مسلمان و غیرمسلمان هلندی در اطراف آن جمع می شوند و به تبادل اطلاعات درباره حکایات، غذاهای ماه رمضان، حکمت روزه و احکام آن می پردازند. آنان نقش روزه را در همبستگی اجتماعی میان مسلمانان و غیرمسلمانان بررسی کرده و در فضایی گرم و صمیمی به تبادل اطلاعات می پردازند.

امسال برای چهارمین سال پیاپی است که "جشنواره رمضان" در این ماه برگزار می شود و هزاران هلندی از ادیان و فرهنگهای مختلف جمع می شوند و به منظور برقراری پل ارتباطی میان مسلمانان و غیرمسلمانان و تلاش برای از بین رفتن چهره نادرست اسلام در کشورهای غربی نشستها، کارگاهها و نمایشهای هنری برگزار می کنند.

جشنواره امسال که 150 سازمان اسلامی و مسجد و همچنین سازماههای غیر اسلامی با حمایت دولت هلند برگزار کرده اند، با شعار "از برخورد تا ارتباطی جدانشدنی" به منظور ایجاد ارتباط میان افراد با خلقیات فرهنگی و دینی متنوع برگزار شده که طی آن علاوه بر نشستها و کارگاههای مختلف، سفره های افطاری گسترانده و وعده غذایی به مهمانان داده می شود.

"روزه" محور وحدت امت اسلام است

شرکت‌کنندگان در همایش "اندیشه اسلامی" در مصر ماه مبارک رمضان را از عوامل وحدت و انسجام مسلمانان جهان دانستند و گفتند: در روزه همه ارزشها و فضایل اسلامی وجود دارند، به‌طوری‌که "روزه" اندیشه وحدت امت اسلام را متبلور می‌کند و عینیت می‌بخشد.

شرکت‌کنندگان در همایش "اندیشه اسلامی" که شورای عالی امور اسلامی وزارت اوقاف مصر دیروز در مسجد امام حسین (ع) قاهره برگزار کرده بود، اظهار داشتند: مسلمانان در ماه مبارک رمضان در یک زمان واحد روزه می‌گیرند و افطار می‌کنند و این برجسته ترین ارزش مساوات و برابری میان مسلمانان در ماه مبارک رمضان به شمار می‌رود.

دکتر محمد سید طنطاوی شیخ الازهر در همایش مذکور با اشاره به اینکه روزه علاوه بر تهذیب نفس، عاملی برای تقرب به خداوند است، یاد آور شد: ماه رمضان از ماههای پر برکتی است که منجر به تقرب به خداوند می‌شود و چون شب قدر در ماه رمضان قرار دارد به برکت این ماه افزوده است.

150 امام جماعت از مراکش به فرانسه اعزام شدند

مراکش حدود 150 امام جماعت را به فرانسه اعزام کرده تا در ماه مبارک رمضان نیازهای معنوی اقلیت مسلمان این کشور را برآورده کنند. این ائمه جماعت علاوه بر برگزاری نمازهای جماعت، آیات قرآن و کلاسهای دینی برگزار می کنند به طوری که با استقبال زیاد نمازگزاران رو به رو می شوند.

اعزام مبلغ و ائمه جماعات از سوی کشورهای اسلامی به کشورهای غربی اقدامی همه ساله است که در ماه مبارک رمضان با توجه به درخواست اقلیت مسلمان کشورهای غیراسلامی افزایش چشمگیری می یابد. به طوری که آنان علاوه بر اقامه نمازهای روزانه به صورت جماعت، نماز تراویح خوانده و به تلاوت قرآن کریم می پردازند.

امتحان قرآن کریم شرط نامزدهای پارلمانی در منطقه آچه اندونزی است

امتحان تلاوت قرآن کریم و فهم معانی آن شرط اصلی برای کسانی است که در نظر دارند نامزد انتخابات پارلمانی در منطقه آچه اندونزی شوند. امتحان تلاوت قرآن کریم و فهم معانی آن برای کسانی که قصد دارند تا نامزد انتخابات پارلمانی در منطقه آچه اندونزی شودند، ماه آوریل برگزار می‌شود.

سلام باروه رئیس کمیته انتخابات منطقه آچه اظهار داشت: احزاب سیاسی بر اساس قانون محلی عمل می‌کنند که طی آن گذراندن امتحان قرآن کریم برای کسانی که در نظر دارند خود را نامزد کنند، ضروری است. امتحان شامل تلاوت آیات قرآن کریم، فهم معانی و آشنایی با شعائر اسلام می‌شود. فقط کسانی می‌توانند نامزد انتخابات پارلمانی آچه شوند که در آزمون قرآن کریم در آوریل آینده شرکت کنند.

برگزاری آزمون قرآن کریم برای کسانی که نامزد انتخابات پارلمانی می‌شوند، جدالهایی را از سوی سکولارهای ملی در برداشته است. مسئولان حزب محلی "ملت آچه" نیز خواستار امتحان قرآن کریم در سایر مناطق شده و اعلام کردند: امید است که کمیته انتخابی عادل باشد و همچنین از همه نامزدها تقاضا می شود که در امتحان قرآن کریم شرکت کنند.

بر اساس توافقنامه دولت مرکزی اندونزی در سال 2001 با منطقه آچه، این منطقه بر اساس شریعت اسلام عمل می‌کند. به طوری که نیروهای پلیس دینی مراقب رعایت شئونات اسلامی در پوشش مناسب، عدم استفاده از نوشیدنیهای الکلی، بازیهای قمار و سایر کارهای غیر اخلاقی هستند.

مسجدی در اردن به نام حضرت عیسی بن مریم(ع) مزین شد

به منظور تحکیم و تثبیت روابط میان مسلمانان و مسیحیان اردن، مسجدی در شهر مأدبا نام حضرت عیسی بن مریم(ع) را از آن خود کرد. مسلمانان شهر مأدبای اردن به منظور همبستگی و تثبیت روابط با مسیحیان این شهر نام این مسجد را عیسی بن مریم (ع) گذاشتند تا تلاشی برای تسامح متقابل میان مسلمانان و مسیحیان باشد، به طوری که این کار به منظور پاسخ به تعرض غربیها به مسلمانان و اسلام باشد.

این مسجد در نزدیکی کلیسایی واقع شده که در آن آیاتی از قرآن کریم درباره حضرت عیسی (ع) و حضرت مریم (س) بر دیوار نصب و تابلوهایی در آن قرار دارد که نشانه همبستگی میان مسلمان و مسیحیان است.

اقلیت مسلمان در تعمیق و اشاعه فرهنگ صلح نقش مهمی دارند

معاون رئیس شورای ملی حقوق بشر عربستان در دیدار با هیئتی از مؤسسه همکاری تمدنها در آمریکا نقش اقلیت مسلمان را در اشاعه اسلام و اعتدال مورد توجه قرار داد و گفت: اقلیت مسلمان آمریکا در تعمیق ارتباط با غیرمسلمانان و اشاعه فرهنگ صلح نقش مهمی دارند.

دکتر مفلح قحطانی معاون رئیس شورای ملی حقوق بشر عربستان در دیدار با هیئتی از مؤسسه همکاری تمدنها در امریکا به اهمیت گفتگوی بین ادیان و فرهنگها اشاره کرد و اظهار داشت: اقلیت مسلمان مسئولیت زیادی در اشاعه اسلام و اعتدال و میانه‌روی این دین دارند. اقلیت مسلمان امریکا می‌توانند به تعمیق و تحکیم روابط و اشاعه فرهنگ و ادیان میان ملتها اقدام کنند زیرا نقش آنها در اشاعه فرهنگ صلح بسیار گسترده است.

وی با اشاره به اینکه همه پیروان ادیان الهی باید از گفتگو بهره‌مند شوند، یادآور شد: اقلیت مسلمان کشورهای غربی مانند سفیران دین اسلام هستند. عظمت این دین هم جز تأکید بر اعتدال و میانه‌روی نیست. از این رو بازدید از اماکن دینی و تشویق بر گفتگوی ادیان مختلف در این خصوص نقش مهمی دارد.

آموزه‌های اسلامی در زمینه اقتصاد نیازمند توجه بیشترند

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در دیدار با رئیس مجمع اسلامی اقتصاد جهانی به تحکیم روابط اقتصادی کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: باید آموزه‌ها و ارزشهای اسلامی در خصوص اقتصاد اشاعه یابند. اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با تون موسی هیتام رئیس مجمع اسلامی اقتصاد جهانی و هیئت همراه وی در جده دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجمع اسلامی اقتصاد جهانی در این دیدار به فعالیتها و اهداف این مجمع اشاره کرد و گفت: این مجمع نقش مهمی در ارتقای همکاریهای اقتصادی و تجاری جهان اسلام دارد و بخشهای مختلف در این خصوص فعالیت می‌کنند.

اکمل الدین احسان اوغلو در این دیدار به نقش سازمان کنفرانس اسلامی در حمایت و تثبیت روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو سازمان اشاره کرد و افزود: مجمع اسلامی اقتصاد جهانی به عنوان یکی از مهمترین مجامع فعال اقتصادی در جهان اسلام به ایجاد ارتباط گسترده اقتصادی میان بخشهای مختلف کشوهای اسلامی و غیر اسلامی اقدام می‌کند.

دعوت آیسیسکو از مسلمانان برای مبارزه با بی‌سوادی

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) به مناسبت 8 سپتامبر روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی از کشورهای اسلامی خواست در چارچوب سیاستهای ملی در راستای از بین بردن بی‌سوادی تدابیری لازم در نظر گرفته و زمینه‌های رشد و پیشرفت مسلمانان را فراهم کنند.

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) به مناسبت 8 سپتامبر روز جهانی مبارزه با بی سوادی با صدور بیانیه ای از همه سازمانها، شوراهای محلی، سازمانهای و نهادهای فرهنگی خواست تا برای همه گروهای سنی بدون استثنا برنامه زمانی مشخصی ارائه کنند تا بی سوادی از بین برود و زمینه های رشد و ترقی جهان اسلام فراهم شود.

آیسیسکو با تأکید بر اینکه مبارزه با بی سوادی در جهان اسلام فعالیتی موسمی یا برنامه ای ثانوی یا عادی است که پس از مدتی از مطرح شدن آن فراموش می شود، یاد آور شد: جوایزی را برای شهرهای کشورهای عضو سازمان که در از بین بردن بی سوادی تلاش کرده اند، اختصاص خواهیم داد که این کارتشویق کشورهای اسلامی و مسلمانان در مبارزه با بی سوادی به شمار می رود.

طرح پخش اذان واحد در مناطقی از امارات اجرا می‌شود

پس از موفقیت اذان واحد در برخی امیرنشینهای امارات، قرار است پخش اذان واحد پس از بررسی در منطقه ام القیوین نیز اجرا شود. دکتر حمدان مسلم المزروعی رئیس شورای کل وزارت امور اسلامی و اوقاف امارات اظهار داشت که دفتر شورا در امارت ام القیوین تدابیر لازم را برای اجرای اذان واحد در این منطقه آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه تدابیر فنی و تمهیدات لازم برای ورود خدمت به مساجد امارت ام القیوین، انجام شده است، تصریح کرد: اجرای اذان واحد از سوی مؤذن خوش صدا مورد استقبال بسیاری از مردم قرار گرفته است.

قرآن نماز تراویح را می‌توان از رو خواند

گروهی از علما و فقهای مصر به فتوای یکی از مبلغان این کشور درباره ابطال نماز کسی که قرآن را در نماز تراویح یا نماز واجب از رو بخواند، اعتراض کردند.

دکتر مبروک عطیه مبلغ مصری که فتوای ابطال نماز کسانی را که قرآن را در نمازهای واجب یا نماز تراویح از رو می خواند، صادر کرد، اظهار داشت: احترام بسیاری برای نظر مخالفان خود قائل هستم، اما برخی از مسائل شرعی باعث شد تا من این فتوا را بدهم. اگر کسی بخواهد در نماز قرآن را از رو بخواند، می تواند در مواقعی غیر از نماز نیز این کار را انجام دهد و اجر و ثواب آن نیز محفوظ می ماند.



دکتر عبدالحی عزب رئیس دانشکد مطالعات اسلامی و عربی دانشگاه الازهر با اعتراض به سخنان دکتر عطیه تصریح کرد: وی نمازی را که از روی قرآن خوانده شود باطل اعلام کرده است، در حالی که میزان حرکت نماز را باطل می کند. همه فقها معتقدند که حرکات اضافی نماز را باطل می کند و این یعنی خروج انسان از خشوع.

حیاط مسجدالحرام توسعه می‌یابد

ریاست امور مسجدالحرام و مسجدالنبی از توسعه حیاط مسجدالحرام به منظور تسهیل اقامه نماز زائران خانه خدا خبر داد. با توجه به ساخت و سازهایی که قرار است در مسجدالحرام و مسجدالنبی انجام شود، ریاست امور مسجدالحرام و مسجدالنبی از توسعه مسجدالحرام خبر داد و اعلام کرد: به طور کلی 88 هزار متر مربع فضا در حیاط شمالی و 300 هزار متر مربع فضا در حیاط جنوبی مسجدالحرام خواهد داشت.

احمد بن ابراهیم مدیر اداره حیاطهای امور مسجدالحرام و مسجدالنبی با اشاره به اینکه استفاده از این مناطق حرکت و رفت و آمد زائران به سوی مسجدالحرام را تسهیل می‌کند تصریح کرد: اینک طی 24 ساعت در شبانه روز بر این حیاطها نظارت می شود و بیش از 180 کارمند در ماه مبارک رمضان و بیش از 70 کارمند موقتی دیگر مشغول فعالیت هستند.

این کارمندان در راههای منتهی به مسجدالحرام مستقر شده‌اند و مانع از ایجاد پدیده‌های منفی چون خرید و فروش، تکدی گری و ریختن زباله می‌شوند، از سوی دیگر حیاط را برای اقامه نماز زائران و گستراندن سفره های افطاری آماده می کنند. در این حیاطها تعدادی تابلوهای راهنمایی قرار دارد که زائران را بر رعایت نظافت مسجدالحرام و حیاط آن، حفظ قداست این مکان مقدس و ممانعت از سرو صدا تشویق می‌کند.

دوره‌های نقاشی برای کودکان جهان اسلام در مصر برگزار می‌شود

سازمان ملی یونسکو در مصر با همکاری سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) دوره‌های نقاشی برای کودکان جهان اسلام را 16 مهرماه در قاهره برگزار می‌کند. سازمان ملی یونسکو در مصر با همکاری سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) به مناسبت انتخاب اسکندریه به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2008 دوره‌های نقاشی برای کودکان جهان اسلام را برگزار می‌کند.

در این دوره مسائل کودکان در جهان اسلام، تشویق آنان بر ضرورت ابداع، بررسی آینده آنان در جهان اسلام، رشد و پرورش فرهنگ اسلامی از کودکی در میان آنان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نمایشگاه "خط اسلامی" در مصر برگزار می‌شود

نمایشگاه "خط اسلامی" شامل اسماءالحسنی و القاب حضرت محمد (ص) با هدف اهتمام به ارزشهای اسلامی از 13 تا 20 شهریور ماه در مصر برگزار می‌شود. نمایشگاه "خط اسلامی" شامل 18 تابلوی خط چهارشنبه 13 شهریورماه افتتاح و تا 20 شهریورماه در مرکز فرهنگی قاهره در مصر برپا خواهد بود.

در این نمایشگاه انواع خطهای ثلث و فارسی و دیوانی به معرض نمایش در می آیند. حسن حسوبه خطاط این تابلوها آیات قرآنی، اسماءالحسنی، القاب و نامهای حضرت محمد (ص) را به منظور ارائه موازین اسلام با شیوه هنری نشان داده است. سوره فاتحه، آیة الکرسی، برخی از دعاها و ذکرهای قرآنی موجود در این نمایشگاه در راستای اهتمام به ارزشهای دینی مسلمانان طراحی شده اند.