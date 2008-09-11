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۲۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۵۲

اختصاصی روز سینما/

همه سینماهای کهگیلویه و بویراحمد تعطیل هستند

همه سینماهای کهگیلویه و بویراحمد تعطیل هستند

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان تنها استانی است که سینما ندارد و سینماهای استان با مشکلاتی مواجه شده اند و هم اکنون همه آنها تعطیل هستند.

شریف اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: هم‌اکنون سینمای گچساران به دلیل مشکلات بانکی و سینمای دهدشت به دلیل بافت فرسوده تعطیل هستند.

وی افزود: عملیات احداث سینمای یاسوج نیز پس از تخریب، تاکنون آغاز نشده است و ساختمان سینمای باشت که قسمتی از باغ هنر شهر محسوب می‌شود به اتمام رسیده است اما هنوز از لحاظ رعایت نکات فنی و مهندسی به تایید ناظران دفتر فنی نرسیده است.

وی افزود: در صورت بر طرف شدن نواقص سازه و تجهیز سینمای باشت به وسایل سمعی و بصری مردم شهر باشت می توانند پس از سالها شاهد افتتاح این سینما باشند.

این مسئول ابراز امیدواری کرد با تشکیل کارگروههایی در این خصوص، مشکل این سینماها حل شود و نفس تماشاگران، سالنهای سرد سینماهای استان را گرم کند.

اسلامی بیان کرد: با توجه به اینکه هم اکنون متولی سینماها در اکثر استانهای کشور حوزه های هنری هستند در صورت بازگشایی و واگذاری سینماهای استان به حوزه هنری، هیچ‌گونه نگرانی از بابت راه‌اندازی و اکران فیلم‌های روز و تراز اول کشور وجود ندارد.

وی همچنین با بیان اینکه میدان فرهنگ پر از ابزار مدرن شده است و ما نیز جهت مقابله با ناتوی فرهنگی غرب باید به ابزار جدید مجهز شویم، گفت: یکی از شاخصهای رشد و توسعه فرهنگی در هر جامعه ای وجود اماکن فرهنگی و هنری به خصوص سینما است که وجود این اماکن به رشد فکری و فرهنگی شهروندان جامعه کمک می نماید.

کد مطلب 747712

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