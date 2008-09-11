کاهش 30 درصدی خرید گندم از کشاورزان ازنا

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان ازنا، علی هداوند در جلسه کارگروه آب ، خاک و کشاورزی این شهرستان که در محل فرمانداری ازنا برگزار شد، اظهار داشت: تاکنون میزان خرید گندم از کشاورزان این شهرستان 48 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به علت کاهش بارندگی ها و خشکسالی 30 درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: در سال زراعی جاری نزولات جوی در شهرستان ازنا 55 درصد کاهش داشته که این امر موجب بروز خسارات جبران ناپذیر به کشاورزان این شهرستان شده است.

در ادامه این جلسه فرماندار شهرستان ازنا نیز در سخنانی با اشاره به وضعیت خشکسالی در این شهرستان، اظهار داشت: یکی از راههای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی بهینه سازی مصرف آب با استفاده از پوشش انهار و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار است .

اسداله محمد نیا همچنین خواستار استفاده بهینه از منابع آب با برنامه ریزیهای کوتاه مدت، بلندمدت و میان مدت شد.