بروز سیلاب در آذربایجان غربی جان سه نفر را گرفت

محبوب زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: به دلیل بارش شدید باران از 24 ساعت روز گذشته در اکثر شهرهای آذربایجان غربی شاهد وقوع سیلاب در این مناطق بودیم که به دلیل شدت این حادثه در شهرستان سلماس یک نفر و در شهرستان پیرانشهر دو نفر جان خود را از دست داده اند.

وی خاطرنشان کرد: شامگاه روز گذشته شهرستانهای مهاباد، سلماس، پیرانشهر، تکاب، خوی، بوکان، سردشت شاهد بروز سیلاب شدید نسبت به سایر مناطق استان بوده اند که تیمهای امداد رسانی از ساعات اولیه در محل حاضر وهم اکنون این حادثه در تمامی شهرهای استان مهار شده است.

وی از بروز خسارات به تعدادی از روستاهای استان نیز خبرداد و گفت: میزان خسارات و تعداد روستاهای خسارت دیده توسط ستاد حواث غیرمترقبه استان در دست بررسی است.

زارع در زمینه مشکل قطعی آب روز گذشته در ارومیه نیز اظهارداشت: هم اکنون 25 تانکر آبرسانی در محل تصفیه خانه ارومیه مستقر است که در صورت بروز مشکل افت یا قطعی مجدد آب در این مناطق سریعا به محل مورد نظر اعزام می شود.

در پی بارش شدید باران روز گذشته در ارومیه موجب گل آلود شدن آب تصفیه خانه ارومیه شده بود که این امر قطعی وافت فشار آب در مناطق جاده بند، خیابانهای بوعلی، روستای دیزج، شهید سلطانی، هشت شهریور، کشاورز، برق، ارتش، عمار، ارشاد، آهندوست، وکیلی، کاشانی، امام، خیام جنوبی، باکری، بعثت، زمینهای ژاندارمری و مسکن و شهرسازی، قسمتی از آپارتمانهای خیابان شهید بهشتی (دانشکده)، منطقه طرزیلوی ارومیه، بلوار شهید باهنر، بلوار شهید بهشتی و کوچه های منشعب از این خیابانها به همراه داشت.