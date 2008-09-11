اعتراضات ارائه شده وارد نبودند / مصوبه بومی پذیری امسال اجرا نشد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول پورعباس در نشست مطبوعاتی در سازمان سنجش آموزش کشور به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1369 مربوط به گزینش دانشجو اشاره کرد و گفت: در این مصوبه شورا فرمول گزینش را برای ما مشخص کرده و سازمان سنجش نیز 18 دوره است که این مصوبه را اجرا می کند. بر اساس این مصوبه کشور به 3 منطقه 1، 2 و 3 تقسیم شده و ظرفیت ما در دوره های مختلف نسبت به جمعیت این مناطق تقسیم می شود.

رئیس سازمان سنحش افزود: از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مصوبه سازمان سنجش را به بومی گزینی مقید کرده است و بوم نیز شامل سه مرحله استان، ناحیه و منطقه (قطب) می شود در این مرحله نواحی را نیز مشخص و کشور را به 5 قطب تقسیم کرده است.

پذیرش در رشته های دانشگاه پیام نور به صورت بومی استانی، دوره های شبانه 80 درصد استانی و دوره های روزانه بخشی ناحیه ای، بخشی استانی و بخشی منطقه ای عمل می شود

وی اضافه کرد: در این مصوبه مشخص شده است که رشته هایی که در تمامی استانها ظرفیت دارند، باید پذیرش بومی استانی در آنها صورت گیرد و به همین ترتیب رشته هایی که در استانهای همجوار باشند ناحیه ای محسوب می شوند و این رشته ها باید به صورت بومی ناحیه ای پذیرش شوند همچنین در مورد رشته هایی که در تمامی قطبهای کشور باشند باید بر اساس پذیرش قطبی عمل شود.

رئیس سازمان سنجش گفت: بر اساس این مصوبه 20 درصد رشته های مربوط به بوم استان به صورت آزاد و 80 درصد بقیه در سهمیه منطقه 1، 2 و 3 به صورت بومی استانی پذیرش می شوند.

وی ادامه داد: از این رو تعدادی از رشته های دانشگاهی استانی، تعدادی ناحیه ای، منطقه ای و تعدادی کشوری هستند. بر اساس این تقسیم بندی پذیرش در رشته های دانشگاه پیام نور به صورت بومی استانی، دوره های شبانه 80 درصد استانی و دوره های روزانه بخشی ناحیه ای، بخشی استانی و بخشی منطقه ای عمل می شود.

پورعباس با مقایسه نحوه بومی پذیری کنکور سال گذشته با کنکور امسال گفت: در کنکور سال 86 در مجموع 62/72 درصد بومی گزینی داشتیم که اگر تفکیک شود پذیرش در دوره های روزانه 39/47 درصد بومی استانی و 9/79 درصد بومی ناحیه ای بود در دوره های شبانه نیز چون همه استانها دوره شبانه ندارند، 3/71 درصد بومی استانی صورت گرفت. در دانشگاه پیام نور نیز 54/89 درصد پذیرش بومی استانی بوده است.

وی اظهار داشت: به این ترتیب در سال 87 نیز براساس قانون عمل کردیم و در کل 71/74 درصد پذیرش به صورت بومی صورت گرفت که به تفکیک در دوره های روزانه 11/59 درصد با 11 درصد افزایش، 96/79 درصد در دوره های شبانه با افزایش 8 درصدی و در پیام نور 1 درصد رشد پذیرش بر اساس بومی انجام شد.

تفاوت پذیرش در کنکور امسال با سال گذشته و دلیل افزایش پذیرش بومی استانی

رئیس سازمان سنجش درباره تفاوت پذیرش کنکور امسال با کنکور سال گذشته و دلیل افزایش پذیرش بومی استانی در کنکور امسال گفت: ما هر ساله تعدادی از ظرفیتها را ارتقاء می دهیم این ارتقا شامل ارتقا کاردانی به کارشناسی و همچنین ارتقا رشته از منطقه و قطب به ناحیه و از ناحیه به استان می شود.

وی افزود: با این ارتقاء اگر رشته ای در همه نواحی ایجاد شود گزینش رشته بومی ناحیه ای و اگر در همه استانها ایجاد شود گزینش باید به گزینش بومی استانی تبدیل شود.

پورعباس اظهار داشت: در سال جاری در وزارت بهداشت 8 رشته کاردانی به کارشناسی و از ناحیه ای به استانی ارتقاء یافت.

وی ادامه داد: 13 رشته نیز در وزارت علوم از ناحیه به بومی استانی تبدیل شدند از این رو ظرفیت خوبی به استانها اختصاص داده شد.

نحوه گزینش ما به شکل سالهای گذشته است

رئیس سازمان سنجش گفت: اما در کل نحوه گزینش ما به شکل سالهای گذشته است و هر داوطلب باید قبل از انتخاب رشته به ظوابط توجه می کرد.

تنها 4 داوطلب دارای رتبه زیر 1000 قبول نشده اند که این افراد تنها 10 رشته از دانشگاهها برتر انتخاب کرده اند

وی با اشاره به برخی اعتراضات نسبت عدم قبولی با رتبه های پایین تر از هزار گفت: با بررسیهای صورت گرفته در سازمان سنجش ممشخص شد تنها 4 داوطلب کنکور امسال با رتبه های زیر هزار قبول نشدند که این افراد همگی کمتر از 10 انتخاب رشته داشتند و رشته های انتخابی آنها نیز شامل دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر بوده است. در نتیجه به مقایسه نمره آخرین فرد قبول شده در رشته هایی که این داوطلبان انتخاب کرده اند، با نمره این داوطلبان مشخص شده که نمره این افراد اختلاف فاحشی دارد.

به گزارش مهر، پورعباس با اشار به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر پذیرش بومی 65 درصدی در دوره های روزانه گفت: مصوبه شورا دستگاههای اجرایی وزارت علوم و بهداشت را موظف کرده است با توجه به گسترش رشته های آموزشی به سمت 65 درصد پذیرش بومی استانی پیش روند.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت علوم و بهداشت را موظف کرده است با توجه به گسترش رشته های آموزشی به سمت 65 درصد پذیرش بومی استانی پیش روند اما با توجه به اینکه موضوع هنوز محقق نشده است، در پذیرش دوره های روزانه امسال تنها 59 درصد پذیرش بومی استانی صورت گرفت

وی افزود: با توجه به اینکه برای اجرایی شدن این مصوبه رشته های دوره های روزانه باید در تمام استانهای کشور ایجاد شوند و این موضوع هنوز محقق نشده است، در پذیرش دوره های روزانه امسال تنها 59 درصد پذیرش بومی استانی صورت گرفت.

پورعباس با بیان اینکه درباره جزئیات نحوه پذیرش در کنکور امسال بارها در رسانه ها اطلاع رسانی شده بود گفت: به اندازه کافی در زمان انتخاب رشته در رسانه های مختلف در مورد این موضوع در رسانه ها توضیح داده شده اما مهمترین بخش اطلاع رسانی دفترچه راهنما است که داوطلب باید دفترچه را به دقت مطالعه می کرد.

وی با تأکید بر اینکه سازمان سنجش هیچگونه اشتباهی مرتکب نشده است گفت: سازمان سنجش در هیچ سالی حتی یک مورد اشتباه نداشته است.

وی درباره پاسخگویی به اعترضات گفت: با بررسی های صورت گرفته حتی یک مورد از اعتراضات نیز وارد نیست اما به رسانه ها قول می دهم در صورتی که مورد اعتراضی به آنها مراجعه شد با ارائه شماره داوطلبی و مشخصات داوطلب سازمان سنجش به این اعتراض بدون نوبت رسیدگی می کند.

مساعدت سازمان سنجش به داوطلبان تنها در صورت اشتباه در انتخاب رشته است که آن هم به صورت مورد و در کمیسیون موارد خاص بررسی می شود.