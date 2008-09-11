وزیر سابق علوم در گفتگو با مهر عنوان کرد: بومی گزینی در کنکور از اواخر دهه 60 آغاز شد

دکتر جعفر توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "بومی پذیری یک سیاست مقطعی در وزارت علوم بوده و سیاست وزارت علوم لااقل در دولتهای هفتم و هشتم در راستای کاهش روند سهمیه بندی بوده است. هدف این سیاست مقطعی نیز در راستای حمایت از مناطق کمتر برخوردار بود تا به محض اینکه بنیه های علمی استانها و مناطق کشور یکسان شد یا به هم نزدیک شد، برای حذف سهمیه ها اقدام شود."

وی با یادآوری وجود سه منطقه در سهمیه بندی مناطق کنکور سراسری گفت: "به تدریج که بنیه های آموزش عالی در استانها تقویت می شد، سیاست و جهت گیری وزارت علوم به تدریج به سمت کاهش سهمیه بندی و حل سهمیه بندی می رفت به طوری که وزارت علوم در آن مقطع حتی پیشنهاد تبدیل سه منطقه را به دو منطقه کرد و در نهایت هم می خواست که این منطقه بندی را حذف کند."

وزیر سابق علوم با بیان اینکه اعمال سیاست سهمیه بندی برای بومی گزینی در اواخر دهه 60 یا اوایل دهه 70 آغاز شد و درصدی که برای بومی پذیری در کنکور سال 83 اعمال شد کمتر از 30 درصد بود، گفت: "بومی به این معنا که کشور برای پذیرش دانشجو سه منطقه شده بود و هیچ گاه پذیرش بومی به عنوان پذیرش استانی اعمال نشد بلکه کشور به سه منطقه تبدیل شد و استانها در این مناطق تقسیم بندی شدند."

دکتر توفیقی با رد تعیین میزان یا درصدی برای بومی گزینی در برنامه چهارم توسعه خاطرنشان کرد: "در دوره قبل سیاست دولت و وزارت علوم بر اساس کاهش بومی پذیری و ایجاد فرصتهای برابر برای جوانان مملکت جهت دسترسی به آموزش عالی بوده است حتی در دولت قبل در یکی از کنکورها این اتفاق افتاد که تعداد مناطق به دو کاهش پیدا کرد و مقرر بود که بعد از آن منطقه بندی به طور کلی حذف شود."

وی تاکید کرد: "یک سری سیاستهای مقطعی در کشور برای حمایت از مناطق محروم اعمال شده که این سیاستها به تدریج با تقویت مناطق محروم باید حذف شود اما افزایش سهمیه بندیها مغایر با این است. در برخی استانها مانند یزد و سمنان که مزیتهای علمی بالایی دارند و استانهایی شده اند که داوطلبان آموزش عالی آنها قوی هستند دیگر دلیلی وجود ندارد که بخواهیم برای آنها سهمیه قائل شویم."

وزیر سابق علوم افزود: "وقتی بنیه های علمی یک منطقه قوی شده است دیگر دلیلی ندارد که بخواهیم برای آن سهمیه خاصی اختصاص دهیم زیرا آنها دیگر باید در یک رقابت ملی شرکت کنند. سالم ترین نوع آزمون آزمونی است که فقط مزیتهای علمی تعیین کننده ورود به دانشگاه باشد بنابراین ورود به دانشگاهی مانند صنعتی شریف و تهران و شیراز و اصفهان و ... که واقعا دانشگاههای قدیمی و درجه یک کشور هستند و یک وجهه ملی دارند باید برای همه آحاد کشور فرصت برابر باشد و نمی توان با اعمال یک سهمیه دانشگاه تهران را به یک عده خاص اختصاص دهیم و یک عده را از ورود به آن دانشگاه محروم کنیم در حالی که نمره شان نیز خیلی بالا است."