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۲۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۰۰

شیرجه جوانان جهان - آلمان

تیم شیرجه جوانان ایران راهی آلمان شد

تیم شیرجه جوانان ایران راهی آلمان شد

تیم شیرجه جوانان کشورمان برای شرکت در هفدهمین دوره مسابقات شیرجه قهرمانی جوانان جهان بامداد امروز عازم آلمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات طی روزهای 27 شهریور لغایت اول مهرماه جاری در شهر آخن آلمان و با حضور شیرجه‌روهای 41 کشورجهان برگزار خواهد شد و تیم شیرجه جوانان کشورمان با 4 شیرجه‌رو جوان در این مسابقات شرکت خواهد کرد.

تیم شیرجه جوانان کشورمان را در این مسابقات حمید کریمی و علی شکول (رده سنی 14-15 سال) و شهنام نظرپور و مجتبی ولی پور( رده سنی 16-18 سال) تشکیل می دهند.

این تیم را "جوکوم سان" به عنوان سرمربی و مهرداد هجیر به عنوان مربی همراهی می کنند ضمن اینکه حسین حیدرپور سرپرستی تیم اعزامی کشورمان را برعهده دارد.

مسابقات شیرجه قهرمانی جوانان جهان به صورت مقدماتی و نهایی در مواد 1 و 3 متر تخته فنر، شیرجه سکو و شیرجه هماهنگ از تخته سه متر برگزار می شود.

کد مطلب 747757

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