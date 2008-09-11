تیم شیرجه جوانان ایران راهی آلمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات طی روزهای 27 شهریور لغایت اول مهرماه جاری در شهر آخن آلمان و با حضور شیرجه‌روهای 41 کشورجهان برگزار خواهد شد و تیم شیرجه جوانان کشورمان با 4 شیرجه‌رو جوان در این مسابقات شرکت خواهد کرد.

تیم شیرجه جوانان کشورمان را در این مسابقات حمید کریمی و علی شکول (رده سنی 14-15 سال) و شهنام نظرپور و مجتبی ولی پور( رده سنی 16-18 سال) تشکیل می دهند.

این تیم را "جوکوم سان" به عنوان سرمربی و مهرداد هجیر به عنوان مربی همراهی می کنند ضمن اینکه حسین حیدرپور سرپرستی تیم اعزامی کشورمان را برعهده دارد.

مسابقات شیرجه قهرمانی جوانان جهان به صورت مقدماتی و نهایی در مواد 1 و 3 متر تخته فنر، شیرجه سکو و شیرجه هماهنگ از تخته سه متر برگزار می شود.