ترور یکی از رهبران حزب دموکراتیک لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مسئول امنیتی لبنان در این زمینه اظهار داشت: به محض سوار شدن عریضی بر خودروی شخصی خویش در جلوی منزلش انفجار به وقوع پیوست.

در این انفجار علاوه بر کشته شدن وی شش تن دیگر زخمی شدند.

طبق تحقیقات اولیه، بمب در داخل خودرو کار گذاشته شده بود که با روشن شدن خودرو منفجر شد. صالح العریضی که در دهه 50 زندگی خویش بسر می برد؛ یکی از رهبران حزب دموکراتیک لبنان به رهبری طلال ارسلان به شمار می رفت. این حزب که از احزاب هشت مارس محسوب می شود از مخالفان ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان از رهبران جریان 14 مارس است.

بلافاصله پس از این ترور، ولید جنبلاط به دیدار خانواده العریضی رفت و تاکید کرد که این ترور امنیت داخلی را هدف قرار داده است.

این ترور در حالی صورت گرفت که گروه های سیاسی، مذهبی و امنیتی لبنان شب سه شنبه با امضای سندی بر ترک خشونت ها و درگیری ها در شمال لبنان تاکید کردند.