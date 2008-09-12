به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، کتاب "اسلام در روسیه امروز" براساس موضوعات و مقالات دانشنامه " اسلام معاصر در روسیه " نوشته شده که در سال 2008 در چارچوب برنامه وزارت آموزش روسیه در دانشگاه زبان شناسی مسکو منتشر شده تا کارشناسان ویژه را درباره تاریخ و فرهنگ اسلام تعلیم دهد.

ناظم زینالوف از نمایندگان بنیاد اسلامی تحقیق و فرهنگ روسیه گفت: مسلمانانی که در خارج از روسیه زندگی می‌کنند به دنبال اطلاعات عینی درباره وضعیت معاصر جوامع اسلامی در روسیه هستند.

وی ابراز امیدواری کرد انتشار و ترجمه این این کتاب بتواند دوره احیای اسلام در روسیه را به‌خوبی تبیین کند.

بنیاد اسلامی تحقیق و فرهنگ روسیه در سال 2007 توسط اس . ام . پروزوروف استاد دپارتمان مطالعات شرق شناسی آکادمی علوم روسیه در دانشگاه سنت پیترزبورگ و حمد هادوی دکترای فلسفه از ایران پایه‌گذاری شد. به گزارش مهر، این بنیاد دانشجویان و دانشمندانی را که ابعاد مختلف فرهنگ، علم و فلسفه اسلامی را مطالعه می‌کنند گردهم جمع می‌کند. مهمترین محور فعالیتهای این بنیاد ترجمعه علمی ادبیات زبانهای شرقی و غربی به زبان روسی، انتشار کتاب و همکاری با مراکز مخلف روسیه و مراکز علمی خارج از روسیه، حمایت از تحقیقات، برگزاری همایشها، نمایشگاه ها و تنظیم برنامه های تعامل فرهنگی با مرکز تحقیقاتی و دانشگاه های برجسته است.

انتظار می‌رود ترجمه فارسی کتاب " اسلام در روسیه امروز" سال آینده در ایران منتشر شود.