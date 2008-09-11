باید به سوی فیلمنامه های سفارشی حرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام سید علی حسینی ظهر امروز در نشست خبری مجمع نمایندگان استان در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: مسئولان باید به سینما بهای بیشتری دهند و به سمت فیلمنامه های سفارشی حرکت کنند تا محصولی خوب و منطبق با فرهنگ اصیل و آرمانهای انقلاب داشته باشیم.

وی تاکید کرد: هم اکنون به دلیل از بین رفتن مولفه هایی چون ایثار، از خودگذشتگی، احترام متقابل، فداکاری و غیره احساس خطر می شود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با بیان اینکه تعداد تولید فیلم و سریالها افزایش یافته گفت: تولید سالانه یک فیلم با محتوا که نیاز جامعه را پوشش دهد بهتر از تولید دهها فیلم بدون محتوا است.

وی ادامه داد: سلیقه و ذائقه افراد جامعه نسبت به یکدیگر و نسل گذشته متفاوت است و سینماگران باید با توجه به هجمه های ارتباط جمعی با اشتیاق بیشتر به سوی تولید گام بردارند.

موازی کاری به سینمای کشور لطمه می زند

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حوزه سینما موازی کاری زیاد انجام می شود، گفت: صدا و سیما، وزارت ارشاد، حوزه هنری و بخش خصوصی به صورت پراکنده به تولید می پردازند که همین موازی کاری به سینمای کشور ضربه وارد می کند.

حجت الاسلام حسینی افزود: سرمایه گذاران بخش خصوصی ضمن حفظ ارزشهای جامعه باید در عرصه سینما حضور پررنگ تری ایفا کنند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس تصریح کرد: مسئولان باید بر فضای سینماها نظارت کنند تا فضای فرهنگی حاکم شود و شعائر و ارزشهای انقلاب گسترش یابد.