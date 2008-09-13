مناقشه قفقاز، تضعیف بیش از پیش "پروژه نابوکو"

طی روزهای اخیر برخی تحلیل گران سیاسی و اقتصادی با اشاره به این موضوع که شناسایی دو منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا توسط روسیه بر دامنه بی ثباتی در این منطقه افزوده ، معتقدند که تحقق پروژه هشت میلیارد یورویی نابوکو که از سوی اتحادیه اروپا دنبال می شده و با مشکل توانسته بود اعتبارات مالی لازم را به خود جلب کند در هاله ای از ابهام و تردید فرو رفته است.

احداث خط لوله مذکور از طریق شرکتهای ملی انرژی شش کشور آلمان ، اتریش ، مجارستان ، بلغارستان ، رومانی و ترکیه دنبال می شود و اساسا برای خارج ساختن انحصار عرضه انرژی روسیه به اروپا طراحی شده است.

خط لوله 3300 کیلومتری نابوکو قرار است گاز میدان های گازی آسیای مرکزی را به اروپا انتقال دهد. این خط لوله که مورد حمایت اروپا و آمریکا است انتظار می رود در سال 2013 تکمیل شود. انتظار می رود که در ابتدا سالانه 8 میلیارد متر مکعب گاز استخراجی در آذربایجان ، ترکمنستان و قزاقستان از طریق آن منتقل شود و در ادامه به 31 میلیارد در سال افزایش یابد.

علیرغم اظهارات اخیر«رینهارد مینچک» مدیر اجرایی پروژه نابوکو مبنی براینکه کشمکش روسیه و گرجستان تاثیری بر برنامه کارخط لوله نابوکو نخواهد داشت، اما واقعیت موجود حاکی از آن است که بحران و مناقشه قفقاز بعنوان یک عامل جدی بی ثباتی در منطقه تهدید کننده سرمایه گذاری بر روی این پروژه است.

با وجود گذشت شش سال از طرح نابوکو این پروژه هنوز نتوانسته است به اجراء درآید زیرا تحولات و جریانات سیاسی حاکم برتعاملات کشورهای ذی نفع دراین پروژه ، فضای مانور برای این کنسرسیوم را تنگ کرده است و مناقشه اخیر نیز روند تحقق این پروژه را مختل خواهد نمود.

در پی درگیری نظامی بین گرجستان و روسیه، حوادث و تحولات بزرگتری در حال شکل گیری است که آرایش ژئوپلیتیک منطقه ای و جهانی را دستخوش تغییر نموده و همزمان تاثیرات آن ورای جنبه های سیاسی و امنیتی به حوزه های اقتصادی و تجاری تسری یافته است، به نحوی که پروژه نابوکو که از مدتها قبل در راس اخبار تحولات انرژی جهانی بوده و به شکل جدی از سوی کشورهای اروپایی دنبال می گردید، اکنون از مزیت و جذابیت های آن بصورت جدی کاسته شده است.