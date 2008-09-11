دغدغه اصلاح طلبان آوردن مردم به پای صندوق رای برای یک کاندیدا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، الهه کولایی در جلسه مجمع نمایندگان ادوار مجلس که چهارشنبه شب در تهران برگزار شد، تاکید کرد: یکی از مشکلات ما ایرانی ها این است که برای رسیدن به شرایط مطلوب صبر و حوصله نداریم و علاوه بر این یکی از مشکلات اصلاح طلبان این بوده که برخی مواقع بر سر منافع اجماع نکرده اند و هر جا که ما نتوانستم منافع جمعی را تامین کنیم شکست را به خود و البته مردم تحمیل کرده ایم.

نماینده مردم تهران در مجلس ششم با بیان اینکه هر گاه اصلاح طلبان در برابر قدرت وحدت داشته اند، پیروزی را تجربه کرده اند گفت: شرایط هم اکنون دشوار است اما آخر خط نیست.

وی با تاکید بر اینکه قدرت در گرو یکپارچگی است، بیان داشت: ایرانی ها برای رسیدن به شرایط و زندگی بهتر در 100 سال اخیر تجربه های ارزشمندی اندوخته اند و نخبگان می توانند به موفقیت مردم بیشتر کمک کنند اما ما نباید آرزوها را به جای واقعیت ها بنشانیم.

کولایی یاد آور شد: دموکراسی ابزاری برای بازیهای قدرت است و در جهان دموکراسی هیچ دغدغه ای برای انسانها ندارد و دغدغه اصلی ما باید این باشد که مردم را به پای صندوق های رای ، آن هم تنها برای یک کاندیدا بیاوریم.