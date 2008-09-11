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۲۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

الهه کولایی:

دغدغه اصلاح طلبان آوردن مردم به پای صندوق رای برای یک کاندیدا باشد

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت دموکراسی را ابزاری برای بازیهای قدرت خواند و تاکید کرد که دموکراسی در جهان هیچ دغدغه ای برای انسانها ندارد و دغدغه اصلی اصلاح طلبان باید این باشد که مردم را به پای صندوق های رای ، آن هم تنها برای یک کاندیدا بیاورند.

 به گزارش خبرنگار مهر، الهه کولایی در جلسه مجمع نمایندگان ادوار مجلس که چهارشنبه شب در تهران برگزار شد، تاکید کرد: یکی از مشکلات ما ایرانی ها این است که برای رسیدن به شرایط مطلوب صبر و حوصله نداریم و علاوه بر این یکی از مشکلات اصلاح طلبان این بوده که برخی مواقع بر سر منافع اجماع نکرده اند و هر جا که ما نتوانستم منافع جمعی را تامین کنیم شکست را به خود و البته مردم تحمیل کرده ایم.

نماینده مردم تهران در مجلس ششم با بیان اینکه هر گاه اصلاح طلبان در برابر قدرت وحدت داشته اند، پیروزی را تجربه کرده اند گفت: شرایط هم اکنون دشوار است اما آخر خط نیست.

وی با تاکید بر اینکه قدرت در گرو یکپارچگی است، بیان داشت: ایرانی ها برای رسیدن به شرایط و زندگی بهتر در 100 سال اخیر تجربه های ارزشمندی اندوخته اند و نخبگان می توانند به موفقیت مردم بیشتر کمک کنند اما ما نباید آرزوها را به جای واقعیت ها بنشانیم.

کولایی یاد آور شد: دموکراسی ابزاری برای بازیهای قدرت است و در جهان دموکراسی هیچ دغدغه ای برای انسانها ندارد و دغدغه اصلی ما باید این باشد که مردم را به پای صندوق های رای ، آن هم تنها برای یک کاندیدا بیاوریم.

 

کد مطلب 747785

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