38 روستای آذربایجان غربی در اثر سیلاب خسارت دیدند

محبوب زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: بر اساس گزارشات رسیده در پی بروز سیلاب، تاکنون 38 روستا به همراه مزارع کشاورزی، باغات و تعدادی از منازل مسکونی دچار خسارت شدید شده اند که میزان این خسارات در دست بررسی است.

وی ادامه داد: بارش باران و تگرک در برخی از شهرهای استان که از عصر روز چهارشنبه آغاز شده و تا ساعت چهار بامداد امروز ادامه داشت، موجب شد، خسارات زیادی به تاسیسات زیربنایی و منازل مسکونی روستاهای بخش مرکزی این شهرستانها وارد شود.

زارع با بیان اینکه گزارش خسارات وارده در بخشهای کوهستانی استان هنوز به دست ستاد حوادث غیر مترقبه استان نرسیده است، عنوان کرد: پیش بینی می شود میزان خسارات سیلاب در استان بیش از آمار اعلام شده باشد.

همچنین بر اساس اعلام مسئولان شهرستان پیرانشهر جاری شدن سیل همچنین خسارت سنگینی نیز به مجتمع پرورش ماهی "بادین‌آباد" این شهرستان وارد کرده و شمار زیادی از احشام روستاییان نیز تلف شده است.

بارش شدید باران در مهاباد نیز که به گفته مسئولان در طول 25 سال گذشته بی سابقه بوده است موجب جاری شدن سیل و به بار آمدن خساراتی به اراضی کشاورزی و تاسیسات زیربنایی روستاهای ماژگه، کاولان سفلی و علیا، سوناس، کلتپه، زنده ‌قول، چهارگاه و یارعلی از توابع این شهرستان شده است.

در سردشت نیز بارش باران که از عصر روز چهارشنبه آغاز شد و تا بامداد امروز ادامه داشت موجب به بار آمدن خسارات فراوانی به اراضی کشاورزی و باغات این منطقه شده است و شماری از منازل مسکونی روستاییان را نیز تخریب کرده است.

بر اساس اعلام دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه روستاهای خسارت دیده استان شامل 10 روستای شهرستان سلماس، 20 روستای شهرستان سردشت، هشت روستای شهرستان مهاباد است.