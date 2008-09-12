واگذاری مالکیت باغ سیب با حفظ کاربری بلامانع است

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: باغ سیب مهرشهر کرج نه تنها ریه تنفسی کرج بلکه ریه تنفسی استان است و باید حفظ شود.

وی افزود: از طرفی سرانه فضای سبز به ازای هر نفر برابر 15 متر مربع است که این میزان در سالهای گذشته در کرج برابر 5/3 متر مربع بوده که به تازگی به 3/12 افزایش یافته است و با تخریب و از بین رفتن درختان این باغ، میزان سرانه فضای سبز هر نفر دوباره به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

نماینده مردم کرج در مجلس با انتقاد به نحوه رسیدگی کنونی به این باغ افزود: در حال حاضر این باغ رها شده است و بسیاری از درختان در بخشهای مرکزی باغ خشک شده اند و با ادامه روند کنونی، طی چند سال آینده کل باغ خشک می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: مسئولان پیش از این معتقد بودند که حفاظت از بخشهای سرسبز باغ به دانشکده کشاورزی سپرده شود و هم اکنون نیز مالکیت باغ باید متعهد به حفظ باغ به شکل اصولی شود.