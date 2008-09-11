بازسازی کامل سینماهای گلستان به اعتبار کافی نیاز دارد

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا خاکپور روز پنجشنبه در ستادبرنامه ریزی برنامه های روز سینما در استان افزود: در دو سال گذشته توجه ویژه ای برای بازسازی سینماها این استان شده ولی برای بازسازی کامل و مطلوب باید بودجه ها افزایش یابد.

وی اظهار داشت: درمجموع استقبال از سینماهای منطقه در سال جاری روند روبه رشدی یافته است و به عنوان نمونه فروش سینماها در ماه گذشته نسبت به یک دوره زمانی چند ساله بی سابقه بوده است.

وی تصریح کرد: بازسازی سینما به رونق و استقبال از این صنعت موثر است و باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

به گفته خاکپور به مناسبت روز سینما، سینماهای گلستان در این روز، میزبان علاقه‌مندان به فیلمهای سینمایی به صورت "نیم‌بها" خواهند بود.

رئیس حوزه هنری استان گلستان اعلام کرد: همچنین به مناسبت این روز، دیداری صمیمی با کارکنان سینماهای استان توسط رئیس و پرسنل حوزه هنری گلستان صورت گرفت.

"محمدرضا خاکپور" از همه علاقه‌مندان به تماشای فیلم‌های سینمایی دعوت کرد و گفت: توجه و ایجاد شرایط مطلوب در سینما و فراهم بودن فضای امن برای خانواده‌ها، زمینه‌ای برای ایجاد انگیزه و رونق در میان دوستداران سینما را در پی خواهد داشت.

سه سینما با پنج سالن جداگانه نمایش فیلم و بیش از یکهزار و 600 صندلی زیر پوشش حوزه هنری گلستان است.

طبق آمار بیش از 68 هزار نفر در چهارماه اول سالجاری برای دیدن فیلم به سیینماهای گلستان رفتند.